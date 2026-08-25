"Оземпик" меняет бизнес: с полок известных сетей исчезает одежда больших размеров
Популярность препаратов для похудения уже оказывает влияние не только на фармацевтический и пищевой рынки. В США изменения в спросе начали замечать и производители одежды: большие размеры постепенно сокращаются в их ассортименте, хотя еще недавно многие бренды, напротив, расширяли размерную сетку.
Как "Оземпик" уже меняет бизнес
Причиной называют стремительное распространение препаратов класса GLP-1, в частности "Оземпика". Об этом пишет Bloomberg.
По данным PwC, примерно в 21% домохозяйств в США есть как минимум один человек, который использует такие препараты. В Великобритании этот показатель составляет около 9% и, как ожидается, будет расти и в дальнейшем.
Поэтому влияние препаратов для похудения выходит далеко за пределы одежды. Компании в различных отраслях уже меняют свои бизнес-модели из-за нового поведения потребителей:
- супермаркеты выделяют отдельные проходы для товаров, ориентированных на людей, которые худеют;
- рестораны предлагают меньшие порции;
- производители пищевых добавок создают продукты для кожи и волос;
- появляются товары, призванные компенсировать потенциальные побочные эффекты препаратов.
Даже авиакомпании могут ощутить этот тренд. Аналитики Jefferies прогнозируют, что в 2026 году сокращение среднего веса пассажиров и багажа из-за популярности препаратов для похудения может сэкономить крупнейшим авиакомпаниям США до 580 миллионов долларов на топливе.
В H&M уже убрали размеры 3XL и 4XL
На рынке одежды изменения происходят более осторожно. Бренды не спешат напрямую связывать сокращение больших размеров с популярностью GLP-1.
За последнее десятилетие многие сети, напротив, расширяли размерную сетку. Поэтому открытый отказ от больших размеров может противоречить прежней политике инклюзивности и даже повлиять на имидж бренда.
В начале 2023 года H&M объявила о расширении женской размерной сетки в США до 4XL в интернет-магазине. Позже компания отказалась от этого решения.
Мы решили убрать размеры 3XL и 4XL, поскольку увидели, что спрос на них был недостаточно высоким. Однако мы не хотим спекулировать на поводу причин этого,
– заявил представитель сети.
Данные платформы розничной аналитики Edited также свидетельствуют о сокращении количества товаров больших размеров в Aritzia, Mango и Zara.
Бизнес больших размеров тоже переживает трудности
Проблемы испытывают не только большие универсальные сети, но и компании, специализирующиеся именно на одежде для людей с большими размерами:
- американская сеть Torrid Holdings, которая продает женскую одежду от 10 до 30 размера, то есть примерно до 4XL, в прошлом году объявила о закрытии более 170 магазинов. Это около трети всей сети.
- За последний финансовый год ее сопоставимые продажи упали на 7%.
- Еще один американский ритейлер одежды больших размеров, Destination XL Group, в 2025 финансовом году зафиксировал падение сопоставимых продаж на 8%. Причина – примерно четверть клиентов сети принимают препараты для похудения.
- В Великобритании бренд одежды больших размеров Live Unlimited London, представленный в сетях Marks & Spencer и Next, в прошлом году начал процедуру банкротства.
- В Австралии компания Mosaic Brands, в портфель которой входили бренды одежды больших размеров Autograph и BeMe, а также Katies, Millers и Rivers, перешла под внешнее управление в 2024 году. Уже в следующем году это привело к закрытию почти 700 магазинов по всей стране.