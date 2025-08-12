На Закарпатье задержали партию подделок игрушек и аксессуаров Labubu. Предварительная общая стоимость изъятого товара превышает полмиллиона гривен.

Что известно о задержке партии Labubu?

Дело направят в суд, передает 24 Канал со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

В ГТС сообщили, что закарпатские таможенники обнаружили, что задекларированный груз с детскими игрушками и аксессуарами содержит признаки контрафактного товара на известную торговую марку Labubu. Товары везли через украинско-словацкую границу в грузовике в адрес волынского предпринимателя.

Во время таможенного оформления груза было обнаружено 16 850 единиц товаров китайского происхождения, среди которых:

игрушки;

чехлы для телефонов;

наушники и тому подобное.

Инспекторы провели полный осмотр и обнаружили товары, которые ввозились с возможным нарушением прав интеллектуальной собственности.

Что сообщил правообладатель? Вскоре правообладатель торговой марки сообщил, что указанные товары являются такими, что подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности. В частности он предоставил заключение, в котором отметил, что по предоставленным таможней фотографиями товара для идентификации, подтверждается нарушение прав интеллектуальной собственности на принадлежащие ему торговые марки и имеют признаки фальсифицированной и контрафактной продукции.

Предотвращение ввоза на таможенную территорию Украины контрафактной продукции и принятие мер по содействию защите прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через границу – одно из приоритетных направлений,

– отметили в ГТС Украины.

Важно! В отношении предпринимателя из Волынской области составлен протокол о нарушении таможенных правил по статье 476 Таможенного кодекса Украины, а 7440 мягких игрушек, 8120 брелоков, 1140 силиконовых чехлов и 150 чехлов для наушников изъято.