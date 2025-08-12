На Закарпатті затримали партію підробок іграшок та аксесуарів Labubu. Попередня загальна вартість вилученого товару перевищує півмільйона гривень.

Що відомо про затримку партії Labubu?

Справу скерують до суду, передає 24 Канал з посиланням на Державну митну службу України.

Читайте також Чи варто інвестувати в Pop Mart: шалена популярність Labubu, високі прибутки та конкуренти

У ДМС повідомили, що закарпатські митники виявили, що задекларований вантаж з дитячими іграшками та аксесуарами містить ознаки контрафактного товару на відому торговельну марку Labubu. Товари везли через українсько-словацький кордон у вантажівці на адресу волинського підприємця.

Під час митного оформлення вантажу було виявлено 16 850 одиниць товарів китайського походження, серед яких:

іграшки;

чохли для телефонів;

навушники тощо.

Інспектори провели повний огляд та виявили товари, які ввозились з можливим порушенням прав інтелектуальної власності.

Що повідомив правовласник? Невдовзі правовласник торговельної марки повідомив, що зазначені товари є такими, що підозрюються у порушенні прав інтелектуальної власності. Зокрема він надав висновок, у якому зазначив, що за наданими митницею фотографіями товару для ідентифікації, підтверджується порушення прав інтелектуальної власності на належні йому торговельні марки та мають ознаки фальсифікованої та контрафактної продукції.

Запобігання ввезенню на митну територію України контрафактної продукції та вжиття заходів зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через кордон – один з пріоритетних напрямків,

– наголосили у ДМС України.

Важливо! Відносно підприємця з Волинської області складено протокол про порушення митних правил за статтею 476 Митного кодексу України, а 7440 м'яких іграшок, 8120 брелоків, 1140 силіконових чохлів та 150 чохлів для навушників вилучено.