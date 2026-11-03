Стаж не будет засчитан: в каких случаях ФЛП могут уменьшить пенсию

Сам факт регистрации ФЛП не означает, что все годы предпринимательской деятельности автоматически будут зачтены в страховой стаж. Пенсионный фонд объяснил, почему при подсчете важны период работы, система налогообложения и уплаченные взносы.

Будут ли все годы работы в качестве ФЛП зачтены в пенсионный стаж

Правила учета страхового стажа для предпринимателей менялись несколько раз. Поэтому при оформлении пенсии Пенсионный фонд учитывает не только факт регистрации ФЛП, но и то, когда именно человек работал и выполнял ли он требования по уплате взносов, сообщает ПФУ.

Условия различаются в зависимости от периода:

С 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года. Для ФЛП, работающих по упрощенной системе, необходимо подтвердить факт государственной регистрации в качестве предпринимателя. С 1 июля 2000 года по 31 декабря 2017 года. Для отдельных периодов предпринимательской деятельности на упрощенной системе стаж для определения права на пенсию может быть зачтен при условии уплаты взносов. Их размер не имеет значения. С 1 января 2018 года. Продолжительность страхового стажа зависит от суммы уплаченного единого взноса. Если предприниматель уплатил его не полностью, период может быть зачтен пропорционально уплаченной сумме.

Даже если определенный период будет учтен для приобретения права на пенсию, это не обязательно означает, что он полностью повлияет на расчет ее суммы.

Какими документами подтвердить стаж ФЛП

Особое внимание следует уделить периодам работы до 2004 года. Ведь именно тогда сведения о предпринимательской деятельности не всегда можно найти в электронных реестрах.

Для подтверждения стажа Пенсионный фонд предусматривает различные документы в зависимости от того, когда человек работал и какую систему налогообложения применял. Поэтому предпринимателям стоит проверить, сохранились ли документы о регистрации и уплате взносов за соответствующие годы.

Что делать, если в реестре нет стажа за 2004–2010 годы

Отдельная проблема касается предпринимателей, которые работали по упрощенной системе налогообложения в 2004–2010 годах. Некоторые из них не видят соответствующих сведений в реестре, из-за чего могут возникнуть вопросы при оформлении пенсии.

Для исправления ситуации предусмотрена процедура внеплановой проверки. Она позволяет проверить данные и внести недостающую информацию в реестр. Чтобы выяснить, учтены ли все периоды предпринимательской деятельности, ФЛП следует:

проверить информацию о страховом стаже в электронном кабинете Пенсионного фонда;

получить справку ОК-7, в которой содержатся сведения о заработной плате и уплате единого социального взноса;

если данных за определенные годы нет, обратиться в ПФУ для выяснения возможности их подтверждения и внесения в реестр.

Кстати, для физических лиц-предпринимателей действуют те же основные правила, что и для наемных работников: размер пенсии зависит от страхового стажа и от того, с какой суммы уплачивался единый социальный взнос (ЕСВ),

поэтому в некоторых случаях даже длительный страховой стаж сам по себе не гарантирует высокую пенсию. Если в течение многих лет взносы уплачивались только с минимальной базы, это может существенно ограничить размер будущих выплат.