Назвали четыре города Украины: где и когда польская компания Pepco откроет свои магазины
Польская сеть магазинов Pepco определила первые города, в которых откроет свои магазины в Украине. Начало работы запланировано на вторую половину 2026 года.
Где откроются первые магазины Pepco
Украина станет для компании Pepco 20-м рынком, на котором будет работать сеть. Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет UCSC.
Первые магазины Pepco появятся в четырех городах:
- Киеве;
- Черновцах;
- Мукачево;
- Тернополе.
Сейчас мы сосредоточены на тщательной подготовке этих первых магазинов, адаптации наших операционных процессов к местным условиям и потребностям покупателей. Мы уверены, что наше ценностное предложение, сочетающее высококачественную одежду и товары для дома по привлекательным ценам с удобным форматом магазинов, будет отвечать повседневным потребностям украинских потребителей,
– отметил Country Manager Pepco Ukraine Арсен Старченко.
Компания уже ищет сотрудников
Одновременно с подготовкой к открытию магазинов Pepco начала набор персонала. В рамках ESG-стратегии планируется к 2030 году довести долю женщин на руководящих должностях до 40% и обеспечить сотрудникам возможность оставлять отзывы через специальные платформы.
К слову, ассортимент сети ориентирован прежде всего на семьи и повседневные покупки. Согласно исследованию 2025 Pepco Shopper Study, 87% покупателей сети в Европе – женщины, а 67% клиентов имеют детей в возрасте до 12 лет.
Именно поэтому структура ассортимента выглядит следующим образом:
- около 30% – товары для дома;
- 25% – детская одежда;
- 21% – одежда для взрослых;
- остальное – игрушки, сезонные товары и другие товары повседневного спроса.
Таким образом, выход Pepco на украинский рынок усилит конкуренцию среди сетей, продающих недорогую одежду и товары для дома.
Напомним, ранее стало известно, что Pepco хочет заменить IKEA в Украине.
Хотя ассортимент мебели у Pepco значительно меньше, чем у IKEA, компания также делает ставку на широкий выбор товаров для дома, декора и повседневного использования. Кроме того, обе сети работают в доступном ценовом сегменте, поэтому Pepco видит для себя возможность занять часть этого рынка.
Отдельно компания рассказала и о конкурентах. Прежде всего Pepco планирует бороться за покупателей с большими сетями дискаунтеров, среди которых польская LPP с брендами Sinsay, Reserved, House, Cropp и Mohito, а также группа Modivo, в которую входят CCC, HalfPrice и Worldbox.