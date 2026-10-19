Уже в октябре: польская Pepco назвала даты первых открытий в Украине
Европейская сеть дискаунтеров Pepco готовится принять первых покупателей в Украине. Компания уже запустила украиноязычный сайт, а также объявила даты открытия первых магазинов в Киеве.
Когда откроются первые магазины Pepco в Украине
Согласно информации на официальном сайте компании, первые магазины Pepco в Украине начнут работу в конце октября, пишет RAU.
В частности, открытия запланированы в следующих торговых центрах столицы:
- 28 октября – ТРЦ Respublika Park;
- 30 октября – ТРЦ Retroville;
- 30 октября – ТРЦ Dream Yellow.
Также до конца 2026 года компания планирует открыть магазины в Тернополе и Черновцах. Таким образом, после старта в столице сеть будет готовиться к выходу на рынки других украинских городов.
Накануне открытия магазинов компания запустила локальный украиноязычный сайт. На нем покупатели могут ознакомиться с брендом и его ассортиментом, посмотреть актуальные коллекции и цены, найти контактную информацию для обращения в службу поддержки, а также воспользоваться картой магазинов.
Компания видит значительный потенциал украинского рынка и стремится сделать качественные товары по низким ценам доступными для украинских семей, одновременно внося вклад в развитие сектора розничной торговли страны,
– говорится в пресс-релизе компании.
На чем специализируется Pepco
Ассортимент сети ориентирован прежде всего на семьи и повседневные покупки. Согласно исследованию Pepco Shopper Study за 2025 год, 87% покупателей сети в Европе – женщины, а 67% клиентов имеют детей в возрасте до 12 лет.
В структуре ассортимента Pepco:
- около 30% – товары для дома;
- 25% – детская одежда;
- 21% – одежда для взрослых;
- остальное – игрушки, сезонные товары и другие товары повседневного спроса.
Так Pepco намерена занять место IKEA в Украине. В то же время ассортимент мебели у дискаунтера значительно меньше: компания делает ставку преимущественно на товары для дома, декор, одежду и другие вещи для повседневного использования.