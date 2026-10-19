Уже в октябре: польская Pepco назвала даты первых открытий в Украине

Европейская сеть дискаунтеров Pepco готовится принять первых покупателей в Украине. Компания уже запустила украиноязычный сайт, а также объявила даты открытия первых магазинов в Киеве.

Когда откроются первые магазины Pepco в Украине

Согласно информации на официальном сайте компании, первые магазины Pepco в Украине начнут работу в конце октября, пишет RAU.

В частности, открытия запланированы в следующих торговых центрах столицы:

28 октября – ТРЦ Respublika Park;

30 октября – ТРЦ Retroville;

30 октября – ТРЦ Dream Yellow.

Также до конца 2026 года компания планирует открыть магазины в Тернополе и Черновцах. Таким образом, после старта в столице сеть будет готовиться к выходу на рынки других украинских городов.

Накануне открытия магазинов компания запустила локальный украиноязычный сайт. На нем покупатели могут ознакомиться с брендом и его ассортиментом, посмотреть актуальные коллекции и цены, найти контактную информацию для обращения в службу поддержки, а также воспользоваться картой магазинов.

Компания видит значительный потенциал украинского рынка и стремится сделать качественные товары по низким ценам доступными для украинских семей, одновременно внося вклад в развитие сектора розничной торговли страны,

– говорится в пресс-релизе компании.

На чем специализируется Pepco

Ассортимент сети ориентирован прежде всего на семьи и повседневные покупки. Согласно исследованию Pepco Shopper Study за 2025 год, 87% покупателей сети в Европе – женщины, а 67% клиентов имеют детей в возрасте до 12 лет.

В структуре ассортимента Pepco:

около 30% – товары для дома;

25% – детская одежда;

21% – одежда для взрослых;

остальное – игрушки, сезонные товары и другие товары повседневного спроса.

Так Pepco намерена занять место IKEA в Украине. В то же время ассортимент мебели у дискаунтера значительно меньше: компания делает ставку преимущественно на товары для дома, декор, одежду и другие вещи для повседневного использования.