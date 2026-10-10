ФЛП может сменить группу единого налога: когда необходимо подать заявление

ФЛП в 2026 году может сменить группу плательщика единого налога, если соответствует требованиям выбранной группы. Для этого необходимо своевременно подать заявление в налоговую – не позднее чем за 15 календарных дней до начала нового квартала.

Как перейти в другую группу

Сменить группу единого налога можно один раз в квартал. При этом предприниматель должен соответствовать установленным для новой группы требованиям, сообщили в ГНС.

В частности, необходимо учитывать:

предельный объем дохода;

количество наемных работников;

разрешенные для соответствующей группы виды деятельности.

Если ФЛП хочет перейти из одной группы в другую с нового квартала, заявление необходимо подать в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до его начала.

Как перейти на общую систему

Переход с упрощенной системы на общую также осуществляется по заявлению. Отказаться от единого налога можно один раз в течение года, подав документы в установленный срок.

В то же время перейти с общей системы на единый налог можно один раз в год. Для этого также необходимо заранее подать соответствующее заявление и соответствовать требованиям упрощенной системы.

Где подать заявление

Документ можно подать в налоговую инспекцию по месту регистрации ФЛП.

Существует два основных способа:

лично или через уполномоченного представителя на бумаге;

онлайн через Электронный кабинет плательщика в меню "Ведение отчетности".

Итак, если предприниматель планирует сменить группу или систему налогообложения со следующего квартала, главное – не пропустить 15-дневный срок для подачи заявления и заранее проверить соответствие требованиям новой группы.

К слову, в 2026 году в Украине открыли более 222 тысячи новых ФЛП. Среди самых популярных направлений – компьютерное программирование, оптовая торговля и образование. Наибольшее количество открытых ФЛП приходится на Днепропетровскую, Львовскую, Одесскую и Киевскую области.