ФЛП может сменить группу единого налога: когда необходимо подать заявление
ФЛП в 2026 году может сменить группу плательщика единого налога, если соответствует требованиям выбранной группы. Для этого необходимо своевременно подать заявление в налоговую – не позднее чем за 15 календарных дней до начала нового квартала.
Как перейти в другую группу
Сменить группу единого налога можно один раз в квартал. При этом предприниматель должен соответствовать установленным для новой группы требованиям, сообщили в ГНС.
В частности, необходимо учитывать:
- предельный объем дохода;
- количество наемных работников;
- разрешенные для соответствующей группы виды деятельности.
Если ФЛП хочет перейти из одной группы в другую с нового квартала, заявление необходимо подать в контролирующий орган не позднее чем за 15 календарных дней до его начала.
Как перейти на общую систему
Переход с упрощенной системы на общую также осуществляется по заявлению. Отказаться от единого налога можно один раз в течение года, подав документы в установленный срок.
В то же время перейти с общей системы на единый налог можно один раз в год. Для этого также необходимо заранее подать соответствующее заявление и соответствовать требованиям упрощенной системы.
Где подать заявление
Документ можно подать в налоговую инспекцию по месту регистрации ФЛП.
Существует два основных способа:
- лично или через уполномоченного представителя на бумаге;
- онлайн через Электронный кабинет плательщика в меню "Ведение отчетности".
Итак, если предприниматель планирует сменить группу или систему налогообложения со следующего квартала, главное – не пропустить 15-дневный срок для подачи заявления и заранее проверить соответствие требованиям новой группы.
К слову, в 2026 году в Украине открыли более 222 тысячи новых ФЛП. Среди самых популярных направлений – компьютерное программирование, оптовая торговля и образование. Наибольшее количество открытых ФЛП приходится на Днепропетровскую, Львовскую, Одесскую и Киевскую области.