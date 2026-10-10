Як перейти на іншу групу

Змінити групу єдиного податку можна раз на квартал. При цьому підприємець має відповідати встановленим для нової групи вимогам, повідомили у ДПС.

Зокрема, потрібно враховувати:

граничний обсяг доходу;

кількість найманих працівників;

дозволені для відповідної групи види діяльності.

Якщо ФОП хоче перейти з однієї групи на іншу з нового кварталу, заяву потрібно подати до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до його початку.

Як перейти на загальну систему

Перехід зі спрощеної системи на загальну також відбувається за заявою. Відмовитися від єдиного податку можна один раз протягом року, подавши документи у встановлений строк.

Водночас перейти із загальної системи на єдиний податок можна один раз на рік. Для цього також потрібно заздалегідь подати відповідну заяву та відповідати вимогам спрощеної системи.

Де подати заяву

Документ можна подати до податкової за місцем реєстрації ФОП.

Є два основні способи:

особисто або через уповноваженого представника на папері;

онлайн через Електронний кабінет платника у меню "Ведення звітності".

Отже, якщо підприємець планує змінити групу або систему оподаткування з наступного кварталу, головне – не пропустити 15-денний строк для подання заяви та заздалегідь перевірити відповідність вимогам нової групи.

До слова, у 2026 році в Україні відкрили більше як 222 тисячі нових ФОПів. Серед найпопулярніших напрямів – компʼютерне програмування, оптова торгівля та освіта. Найбільша кількість відкритих ФОПів на Дніпропетровщині, Львівщині, Одещині та Київщині.