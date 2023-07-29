Перерабатывающим предприятиям пообещали крупные гранты: какой размер расходов покроют

Украине не хватает перерабатывающих предприятий, поэтому правительство решило стимулировать этот рынок предоставлением грантов. Выплаты могут почти полностью покрыть стоимость проекта.

Украинское правительство стремится вернуть людей на деоккупированные территории. Поскольку без создания рабочих мест сделать это невозможно, должностные лица хотят оказать поддержку в открытии собственного дела или предприятий.

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Кому дадут гранты и на какие суммы можно рассчитывать

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, правительство одобряет изменения в предоставлении грантов для создания или развития перерабатывающих предприятий. Прежде всего, речь идет о бизнесе на деоккупированных территориях, ведь крайне важно возвращать туда людей и рабочие места.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это,предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Для этого вводим следующие изменения: государство будет давать грант в размере не 50%, а 80% стоимости проекта для перерабатывающего предприятия на деоккупированных или прифронтовых территориях. 20% - это софинансирование от самого предпринимателя,

– объяснил Шмигаль.

К софинансированию подобных проектов также призывают местные власти, если перерабатывающий завод расположен на территории их общества.

Ранее сообщалось, что разминирование деоккупированных территорий может занять много лет и обойдется в миллионы долларов. Партнеры заявили о готовности помочь как финансами, так и соответствующими специалистами.