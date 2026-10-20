Счет ФОП могут заблокировать из-за переводов: как не попасть в ловушку

Перевод денег между собственными счетами кажется простой операцией, но для предпринимателей здесь есть свои нюансы. Неправильное назначение платежа, банковские лимиты или транзакции, вызывающие подозрения у службы финансового мониторинга, могут привести к дополнительным вопросам со стороны банка или налоговой службы.

Нужно ли ФОП платить налог с перевода на личную карту

Перевод ФОП между собственными счетами сам по себе не является новым доходом, поэтому повторно облагать его налогом не нужно. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала юрист EvrikaLaw Ольга Брус.

В частности, когда ФОП переводит на личную карту средства, с которых уже уплатил единый налог, повторного налогообложения из-за самого факта перевода не возникает. Однако важно различать два сценария: вывод предпринимательского дохода на собственную карту и пополнение счета ФЛП личными средствами.

Во втором случае может возникнуть фискальный риск. Если предприниматель не сможет документально подтвердить происхождение внесенных средств, налоговая может потребовать включить их в предпринимательский доход и уплатить налог. Чтобы снизить риск возникновения проблем, ФОП следует:

Хранить документы, подтверждающие происхождение средств; Четко указывать назначение платежа; Не ограничиваться формулировкой "пополнение собственными средствами", если требуется подтвердить источник поступления; Не принимать оплату от клиентов на личную карту, маскируя ее под переводы между собственными счетами.

Ольга Брус Юрист EvrikaLaw Налоговая настаивает: если предприниматель не может документально подтвердить, что внесенные средства – это ранее обложенный налогом предпринимательский доход, их требуют повторно включить в доход и уплатить налог. Поэтому в назначении следует указывать не просто "пополнение собственными средствами", а добавлять: "выручка за... (период), ранее подлежавшая налогообложению".

Какие лимиты действуют на переводы между собственными счетами

На исходящие переводы с карты на карту (P2P) действует ограничение в 150 000 гривен в месяц, предусмотренное решением Национального банка Украины. В то же время оно не распространяется на переводы между собственными счетами в одном банке и операции по реквизитам IBAN.

Если необходимо перевести значительную сумму между счетами в разных банках, стоит учесть такие нюансы:

перевод по IBAN не подпадает под указанное ограничение;

переводы между собственными счетами в одном банке не учитываются в этом лимите;

перевод на собственную карту в другом банке иногда может учитываться в карточном лимите, если банк не идентифицирует получателя как владельца счета;

перед большой транзакцией лучше уточнить правила в своем банке.

Почему банк может заинтересоваться переводами

Финансовый мониторинг касается не только больших сумм. Банк может проверить операцию любого размера, если она не соответствует привычному финансовому профилю клиента или имеет признаки подозрительной активности.

Например, вопросы могут возникнуть, если на карту регулярно поступают деньги от многих разных людей, а затем почти сразу переводятся на другие счета.

Даже если оба счета принадлежат вам, такая схема очень напоминает работу "дропа" – человека, через счета которого прогоняют средства, полученные мошенническим путем. Поэтому храните документы, подтверждающие происхождение больших сумм (справки о зарплате, договоры купли-продажи имущества, выписки), и отвечайте на запросы банка в установленный срок,

– объясняет Ольга Брус.

Если клиент отказывается объяснять происхождение средств или не предоставляет запрошенные документы, банк может ограничить операции или прекратить обслуживание.

Как не попасться на мошенническую схему

При осуществлении переводов следует остерегаться звонков якобы от сотрудников банка или киберполиции, которые требуют срочно перевести деньги на "защищенный" или "резервный" счет. Такие требования – распространенный мошеннический сценарий. Помните об основных правилах безопасности:

самостоятельно инициируйте переводы в своем банковском приложении;

не сообщайте посторонним лицам коды подтверждения, пароли или данные карты;

не совершайте финансовые операции под давлением во время телефонного разговора.

Если вы самостоятельно подтвердили перевод мошенникам, вернуть средства может быть сложно. В таком случае нужно как можно быстрее сообщить в банк и обратиться в правоохранительные органы.

Что делать, если по ошибке перевели деньги другому человеку

Если из-за ошибки в реквизитах деньги поступили другому лицу, а не на ваш счет, следует:

Немедленно обратиться в свой банк с заявлением об ошибочном переводе; Дождаться уведомления банка получателю о необходимости вернуть средства; Если получатель отказывается их возвращать, обратиться в суд.

Требовать возврата средств можно как неосновательно приобретенного имущества в соответствии со статьей 1212 Гражданского кодекса Украины.

Стоит также помнить, что счет мужа, жены или родителей не считается вашим собственным. Для банка это перевод другому физическому лицу, поэтому операция может учитываться в лимитах и привлекать внимание финансового мониторинга.