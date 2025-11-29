В Минразвития рассказали, где в Украине появится первая платная дорога

В Украине может появиться первая концессионная дорога. Ее планируют проложить от Ковеля до пункта пропуска Ягодин – Дорогуск.

Дороги к пунктам пропуска рассматривают для публично-частного партнерства, потому что их реконструкция требует немалых вложений. Об этом заявил заместитель министра развития общин и территорий Украины Сергей Деркач в интервью ЦТС, пишет 24 Канал.

Какие дороги могут стать платными?

Особое внимание в рамках проекта Connecting Europe Facility уделяют дорогам, которые ведут к пунктам пропуска, поскольку именно они имеют наибольший трафик. В то же время по словам Деркача, для формирования эффективной финансовой модели важно учитывать интерес бизнесов и количество транспортных средств, которые будут пользоваться этой дорогой. Это позволяет понять, будет ли проект выгодным для инвесторов.

Одной из первых платных может стать дорога от Ковеля до пункта пропуска Ягодин – Дорогуск. Согласно плану, дорогу должны отремонтировать и построить полноценную трассу в четыре полосы.

С другой стороны Польша строит автобан и его хорошо было бы продолжить до Ковеля – там есть и железнодорожный узел, и дальше дорожный узел. Это будет хороший кейс, который мы попробуем отработать,

– подытожил Деркач.

Что известно о будущем проекте платных дорог?

По словам Деркача, на 2028 год планируется запуск нового финансового проекта Connecting Europe Facility, который предусматривает поддержку инициатив по развитию инфраструктуры на дорогах TEN-T. Современные автобаны на дорогах TEN-T требуют не просто ремонта, а полноценного строительства и масштабной реконструкции.

Справочно! TEN-T (Трансъевропейская транспортная сеть) – это инфраструктурный проект Европейского Союза, имеющий целью создание единой сети дорог, железных дорог, водных путей и аэропортов для соединения стран ЕС. Украина была включена в эту сеть в 2017 году.

Такие проекты требуют значительных вложений, которых сейчас государство не имеет, и, вероятно, еще долго не будет иметь. Поэтому для финансирования построения современных автобанов рассматривается вариант публичного частного партнерства. Деркач говорит, что по новому законодательству уже есть возможности для реализации этого проекта.

Сейчас изучается несколько вариантов дорог, которые могут внедряться через концессию. Заместитель министра отметил, что такой подход позволит не только ремонтировать дороги, но и эффективно их содержать и развивать. Он считает такое решение оптимальным для привлечения инвестиций для дорожной отрасли.

Какие новые проекты инициировало Минразвития?