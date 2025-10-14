Что включает в себя подписанное соглашение?

Общая стоимость инициативы составляет 16,5 миллиона евро, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство.

В частности она предусматривает установку солнечных панелей, тепловых насосов и аккумуляторных систем на объектах социальной инфраструктуры. То есть это школы, больницы, детские сады.

Таким образом стремятся обеспечить устойчивое, децентрализованное энергоснабжение и повышение энергонезависимости общественных зданий.

Соглашение подписали Первый заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум и заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине Христофорос Политис.

Энергетическая независимость – это не только стратегическая цель на долгосрочную перспективу для Украины, но и насущная необходимость для восстановления уже сейчас,

– отметила Алена Шкрум.

Христофорос Политис подчеркнул соответствие партнерства целям "зеленого" перехода и заявил, что соглашение позволяет быстро перейти от планирования к действиям, осуществляя восстановление лучшим и более экологичным образом.

Поддерживая процесс приобретения общественными зданиями статуса "просумеров", мы создаем современную, децентрализованную и устойчивую к климатическим изменениям энергетическую систему. Важно, что солнечные панели на школах и больницах обеспечат поддержку основных услуг – образования и здравоохранения – непосредственно связывая предоставление услуг с устойчивостью общества,

– сказал Политис.

В частности программа внедряется ПРООН при поддержке Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на основе Соглашения об инвестиционном гранте между ЕИБ и Украиной. Финансирование осуществляется за счет гранта Федерального министерства экономики и защиты климата Германии (BMWK) в рамках Инициативы международного климатического финансирования (IKI).

Партнерами программы также выступают GIZ и Минразвития.

Что известно о состоянии украинской энергетики?

Накануне отопительного сезона Россия активизировала атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом пишет The Telegrapg.

Это означает, что четвертую зиму подряд Кремль будет пытаться лишить украинцев тепла, света и воды. Поэтому Киеву придется потратить почти 3 миллиарда долларов на импорт ресурсов.

Более того, Украина уже обратилась к странам "G7" за финансовой помощью для ремонта энергетических объектов, закупки энергоносителей и усиления систем ПВО.

Что еще стоит знать о ситуации?

Вероятно, что из-за российских атак Украина вскоре столкнется с проблемами в электроснабжении. Поэтому стране придется импортировать электроэнергию.

ЕС должен помочь Украине пройти зиму. В частности речь идет о ремонте инфраструктуры и пакет поддержки.