Що містить у собі підписана угода?

Загальна вартість ініціативи становить 16,5 мільйона євро, пише 24 Канал з посиланням на відомство.

Читайте також Росія знову атакувала енергетичні об'єкти: Зеленський звернувся до союзників

Зокрема вона передбачає встановлення сонячних панелей, теплових насосів та акумуляторних систем на об’єктах соціальної інфраструктури. Тобто це школи, лікарні, дитячі садки.

Таким чином прагнуть забезпечити стійке, децентралізованое енергопостачання та підвищення енергонезалежності громадських будівель.

Цікаво! Угоду підписали Перша заступниця Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум та заступник Постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс.

Енергетична незалежність – це не лише стратегічна мета на довгострокову перспективу для України, а й нагальна потреба для відновлення вже зараз,

– зазначила Альона Шкрум.

Христофорос Політіс підкреслив відповідність партнерства цілям "зеленого" переходу та заявив, що угода дозволяє швидко перейти від планування до дій, здійснюючи відбудову кращим та більш екологічним чином.

Підтримуючи процес набуття громадськими будівлями статусу "просумерів", ми створюємо сучасну, децентралізовану та стійку до кліматичних змін енергетичну систему. Важливо, що сонячні панелі на школах та лікарнях забезпечать підтримку основних послуг – освіти та охорони здоров’я – безпосередньо пов’язуючи надання послуг із стійкістю громади,

– сказав Політіс.

Зокрема програма впроваджується ПРООН за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) на основі Угоди про інвестиційний грант між ЄІБ та Україною. Фінансування здійснюється за рахунок гранту Федерального міністерства економіки та захисту клімату Німеччини (BMWK) у межах Ініціативи міжнародного кліматичного фінансування (IKI).

Зауважте! Партнерами програми також виступають GIZ та Мінрозвитку.

Що відомо про стан українською енергетики?

Напередодні опалювального сезону Росія активізувала атаки на енергетичну інфраструктуру України. Про це пише The Telegrapg.

Це означає, що четверту зиму поспіль Кремль намагатиметься позбавити українців тепла, світла та води. Тому Києву доведеться витратити майже 3 мільярди доларів на імпорт ресурсів.

Зверніть увагу! Ба більше, Україна вже звернулася до країн "G7" за фінансовою допомогою для ремонту енергетичних об’єктів, закупівлі енергоносіїв та посилення систем ППО.

Що ще варто знати про ситуацію?

Ймовірно, що через російські атаки Україна невдовзі зіткнеться з проблемами в електропостачанні. Тому країні доведеться імпортувати електроенергію.

ЄС має допомогти Україні пройти зиму. Зокрема йдеться про ремонт інфраструктури та пакет підтримки.