В ніч на 14 жовтня Росія завдала удару по Харківщині, Кіровоградщині та Сумщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Дивіться також Команда вже у США: Зеленський розкрив плани свого візиту до Вашингтона

По чому били росіяни цієї ночі?

Росія скинула авіабомби на міську лікарню в Харкові, внаслідок удару постраждало 57 людей. Зеленський зазначив, що це абсолютно терористичний та цинічний обстріл по місцю, де рятують життя. Окрім лікарні, ворог бив по об'єктах енергетики на Харківщині.

Цієї ночі повітряний терор Росії проти наших міст, нашої інфраструктури знову продовжився. Головні цілі – наша енергетика,

– наголосив президент.

96 ударних дронів цієї ночі атакували Україну.

На Кіровоградщині росіяни пошкодили залізницю в кількох селищах та цивільну інфраструктуру.

Сумщина також зазнала удару – знову енергетика та підприємства.

Президент повідомив і про удари по Донеччині та наголосив, що наразі усі служби працюють задля ліквідації наслідків.

Що каже Зеленський світові?

Президент України звернувся до США, країн ЄС та Великої сімки із закликом надати системи, які допоможуть захистити життя українців.

Україні потрібно достатньо засобів ППО, щоб закрити небо від ракет, дронів, КАБів, тоді російський повітряний терор втратить будь-який сенс,

– додав він.

Та наголосив, що світ має змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Адже результат в такому випадку може бути лише через силу.

Яка ситуація в енергосистемі України зараз?

За інформацією Міністерства енергетики, цієї ночі ворог завдав удару по енергетиці у кількох регіонах України, зокрема у Харківській та Сумській областях.

Наразі працюють усі відповідні служби для підтримки стабільного електропостачання.

На Чернігівщині 14 жовтня діють обмеження на споживання електроенергії.

Попри масштабні масовані обстріли росіянами, Міненерго повідомляє, що вони продовжують готуватись до зимового періоду. На енергооб'єктах тривають відновлювальні роботи, створюють запаси та зміцнюють захист інфраструктури.

У міністерстві закликають користувачі раціонально споживати електроенергію, особливо у години найбільшого навантаження на систему.

Що відомо про попередні обстріли енергетики?