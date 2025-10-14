В ночь на 14 октября Россия нанесла удар по Харьковщине, Кировоградщине и Сумщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

По чему били россияне этой ночью?

Россия сбросила авиабомбы на городскую больницу в Харькове, в результате удара пострадали 57 человек. Зеленский отметил, что это абсолютно террористический и циничный обстрел по месту, где спасают жизни. Кроме больницы, враг бил по объектам энергетики на Харьковщине.

Этой ночью воздушный террор России против наших городов, нашей инфраструктуры снова продолжился. Главные цели – наша энергетика,

– подчеркнул президент.

96 ударных дронов этой ночью атаковали Украину.

На Кировоградщине россияне повредили железную дорогу в нескольких поселках и гражданскую инфраструктуру.

Сумщина также подверглась удару – снова энергетика и предприятия.

Президент сообщил и об ударах по Донецкой области и отметил, что сейчас все службы работают для ликвидации последствий.

Что говорит Зеленский миру?

Президент Украины обратился к США, стран ЕС и Большой семерки с призывом предоставить системы, которые помогут защитить жизнь украинцев.

Украине нужно достаточно средств ПВО, чтобы закрыть небо от ракет, дронов, КАБов, тогда российский воздушный террор потеряет всякий смысл,

– добавил он.

И подчеркнул, что мир должен заставить Кремль сесть за стол переговоров. Ведь результат в таком случае может быть только через силу.

Какова ситуация в энергосистеме Украины сейчас?

По информации Министерства энергетики, этой ночью враг нанес удар по энергетике в нескольких регионах Украины, в частности в Харьковской и Сумской областях.

Сейчас работают все соответствующие службы для поддержания стабильного электроснабжения.

На Черниговщине 14 октября действуют ограничения на потребление электроэнергии.

Несмотря на масштабные массированные обстрелы россиянами, Минэнерго сообщает, что они продолжают готовиться к зимнему периоду. На энергообъектах продолжаются восстановительные работы, создают запасы и укрепляют защиту инфраструктуры.

В министерстве призывают пользователей рационально потреблять электроэнергию, особенно в часы наибольшей нагрузки на систему.

Что известно о предыдущих обстрелах энергетики?