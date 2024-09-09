Илон Маск и не только: кто может стать первым триллионером в мире

Американский бизнесмен Илон Маск имеет все шансы стать первым в мире триллионером. Такое предположение основывается на анализе темпов роста его состояния, которое, согласно данным Informa Connect Academy, в среднем увеличивается на 110% ежегодно.

Илон Маск – самый богатый человек в мире

Согласно Bloomberg Billionaires Index, на сегодня 53-летний бизнесмен является самым богатым человеком в мире с чистым капиталом в 251 миллиард долларов. Если эта тенденция сохранится, он имеет шанс достичь триллиона долларов в течение следующих трех лет.

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Как отмечается, значительную часть своего состояния Илон Маск получил благодаря компании Tesla, рыночная стоимость которой оценивается в 669,3 миллиарда долларов.

Интересно! С текущим темпом роста 173,3% в год, Tesla имеет потенциал достичь оценки в 1 триллион долларов уже в следующем году.

Кто еще претендует на статус триллионера

Однако Маск не единственный, кто может достичь статуса триллионера. По прогнозам, Гаутам Адани, основатель индийского бизнес-конгломерата, может достичь этой отметки к 2028 году, если его состояние продолжат расти на 123% ежегодно.

Интересно! По состоянию на 9 сентября, Адани занимает 13-е место среди самых богатых людей мира с капиталом в 99,6 миллиарда долларов.

К потенциальным триллионерам также могут принадлежать Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, и индонезийский магнат Праджого Пангесту.