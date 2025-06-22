Shell и партнеры открыли первый LNG-завод в Канаде: экспорт выйдет на новый уровень

В городе Китимат, провинция Британская Колумбия, заработал первый в Канаде крупный завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) – LNG Canada. Предприятие уже выпустило первую партию газа, предназначенную для экспорта.

Новый маршрут в Азию

Мощность первой очереди объекта составляет 5,6 миллиона тонн в год, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. Это первый масштабный канадский СПГ-завод с прямым выходом на побережье Тихого океана.

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Благодаря этому маршрут доставки на рынки Азии существенно короче, чем из традиционных американских терминалов на Мексиканском заливе. Со временем завод сможет выйти на мощность до 14 миллионов тонн в год.

По данным системы отслеживания судов LSEG, в порт Китимат уже направляется танкер Gaslog Glasgow. Ожидается, что 29 июня судно будет загружено первой партией СПГ от LNG Canada,

– говорится в статье.

Проект реализуют международные энергетические гиганты, такие как Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation и Kogas. Его запуск может уменьшить зависимость Канады от единственного ныне рынка сбыта – США. Как прогнозируют трейдеры, часть канадского газа перенаправят на новые азиатские направления.

Заметьте. Кроме LNG Canada, в стране строятся еще два СПГ-терминала – Woodfibre LNG и Cedar LNG. Их планируют ввести в эксплуатацию между 2027 и 2028 годами.

Возможность уменьшить зависимость от США

Согласно данным энергетической службы США, в 2024 году Канада ежедневно экспортировала около 8,6 миллиарда кубометров газа в США. Это значительно больше, чем в предыдущие годы. Однако страна ищет возможности уменьшить энергетическую зависимость от американского рынка.

Этому способствует также инициатива премьер-министра Канады Марка Карни, который выступает за строительство нового трубопровода к внешним рынкам и инвестирования в "зеленые" технологии. Канада пытается активизировать энергетическое самообеспечение и диверсифицировать экспорт.