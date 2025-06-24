Новий маршрут до Азії

Потужність першої черги об'єкта становить 5,6 мільйона тонн на рік, пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Це перший масштабний канадський СПГ-завод із прямим виходом на узбережжя Тихого океану.

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Завдяки цьому маршрут доставки до ринків Азії суттєво коротший, ніж із традиційних американських терміналів на Мексиканській затоці. З часом завод зможе вийти на потужність до 14 мільйонів тонн на рік.

За даними системи відстеження суден LSEG, до порту Кітімат уже прямує танкер Gaslog Glasgow. Очікується, що 29 червня судно буде завантажено першою партією СПГ від LNG Canada,

– ідеться у статті.

Проєкт реалізують міжнародні енергетичні гіганти, як от Shell, Petronas, PetroChina, Mitsubishi Corporation та Kogas. Його запуск може зменшити залежність Канади від єдиного нині ринку збуту – США. Як прогнозують трейдери, частину канадського газу перенаправлять на нові азійські напрямки.

Зауважте. Крім LNG Canada, у країні будуються ще два СПГ-термінали – Woodfibre LNG та Cedar LNG. Їх планують ввести в експлуатацію між 2027 і 2028 роками.

Можливість зменшити залежність від США

Згідно з даними енергетичної служби США, у 2024 році Канада щоденно експортувала близько 8,6 мільярда кубометрів газу до США. Це значно більше, ніж у попередні роки. Проте країна шукає можливості зменшити енергетичну залежність від американського ринку.

Цьому сприяє також ініціатива прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який виступає за будівництво нового трубопроводу до зовнішніх ринків та інвестування в "зелені" технології. Канада намагається активізувати енергетичне самозабезпечення та диверсифікувати експорт.