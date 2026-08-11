Известный бренд: в Украине продают готовый пивоваренный завод за более чем 1 миллион долларов

В Украине выставлен на продажу действующий крафтовый пивоваренный завод "Makarska Pivovarnya". За предприятие в селе Томашовка Фастовского района Киевской области просят 1,45 миллиона долларов.

Пивоваренный завод можно приобрести вместе с брендом

В настоящее время завод, производящий пиво в Украине под брендом Makar Beer, полностью готов к дальнейшей работе и не требует дополнительных инвестиций для запуска производства. Об этом пишет Inventure.

У предприятия есть необходимые лицензии, разрешительные документы и сертификация для производства пива в Украине.

Покупатель фактически получает не просто производственное помещение с оборудованием, а готовый бизнес с отлаженными процессами.

Пивоваренный завод Makarska Pivovarnya / фото Inventure

Пивоваренный завод Makarska Pivovarnya / фото Inventure

Сколько пива может производить Makarska Pivovarnya

Общая площадь производственных помещений составляет 1 500 квадратных метров. Завод оборудован для полного цикла производства. На территории имеются:

варочное отделение;

линия розлива;

система водоподготовки;

оборудование для мойки и санитарной обработки;

складские помещения;

вспомогательные производственные площади.

Максимальная заявленная мощность предприятия – до 80 тонн пива в месяц. Кроме того, вместе с заводом новому владельцу предлагают бренд Makar Beer, который уже имеет узнаваемость на украинском рынке.

Помимо самого производства, в предложение входят налаженные каналы сбыта и возможность реализовывать продукцию по всей Украине. Также покупатель получит два действующих фирменных бара в Киеве.

Какие государственные объекты будут выставлены на продажу в 2026 году

В перечне объектов для приватизации в 2026 году от ФГИУ – Одесский припортовый завод (ОПЗ), Ocean Plaza, Демуринский горно-обогатительный комбинат и Николаевский глиноземный завод.

Активы вроде ОПЗ или Николаевского глиноземного завода сами по себе имеют условную ценность. Они задумывались как часть производственной цепочки Советского Союза. Поэтому для них нужно искать внешнего инвестора, "который своим флагом и гражданством может гарантировать безопасность актива". В качестве примера глава ФГИУ Дмитрий Наталуха приводит США и Индию.