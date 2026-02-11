Какие объекты выставят на приватизацию в 2026 году?

В перечне – Одесский припортовый завод (ОПЗ), Ocean Plaza, Демуринский горно-обогатительный комбинат и Николаевский глиноземный завод, пишет Forbes.

Все активы непростые, но знаковые. По ОПЗ самая большая причина страха инвесторов – это военные риски. Даже долги Фирташу (около 193 миллиона долларов) пугают меньше, чем расположение в Одесской области,

– говорит глава ФГИУ Дмитрий Наталуха.

Он считает, что активы вроде ОПЗ или Николаевского глиноземного сами по себе имеют условную ценность. Они задумывались как часть производственной цепочки Советского Союза.

По мнению чиновника, для них нужно искать внешнего инвестора, "кто своим флагом, гражданством может гарантировать безопасность актива". В качестве примера Наталуха приводит США и Индию.

Что известно об активах, которые собираются продавать:

Одесский припортовый завод – крупнейшая государственная химкомпания, специализирующаяся на производстве аммиака, карбамида и жидкого азота. В сентябре 2021 года завод остановил производство из-за высоких цен на газ.

Николаевский глиноземный завод – одно из крупнейших предприятий цветной металлургии в стране. В феврале 2023-го суд национализировал Николаевский глиноземный завод и еще ряд активов на 10 миллиардов гривен российского миллиардера Олега Дерипаски.

Ocean Plaza – торгово-развлекательный центр, принадлежавший российским олигархам Аркадию и Игорю Ротенбергам. В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал его.

ООО "Демуринский ГОК" – горно-обогатительное предприятие, зарегистрировано в 2001 году. Ранее принадлежало российскому бизнесмену Михаилу Шелкову, впоследствии было арестовано и конфисковано в рамках санкций.

