За кандидатуру Наталухи проголосовали 244 нардепа, передает 24 Канал.
Что известно о новом главе Фонда госимущества?
После голосования спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что из-за новой должности Дмитрий Наталуха досрочно отказался от мандата народного депутата. Это решение поддержали 260 депутатов. До назначения Наталуха входил во фракцию "Слуга народа".
К слову, Дмитрий Наталуха родился 15 сентября 1987 года. Он имеет юридическое образование – закончил Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, а также учился в Кембриджском университете, где получил степень магистра по международной политике.
Работал юристом в частных компаниях, был участником Революции достоинства.
В 2015 – 2017 годах возглавлял Лиманскую районную государственную администрацию в Одесской области.
В 2019 году стал народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа".
В парламенте руководил комитетом по вопросам экономического развития. Дмитрий Наталуха женат на народном депутате Алене Шкрум (фракция "Батькивщина"). Супруги воспитывают детей.
За какие еще назначения проголосовала Рада 14 января?
- Дениса Шмыгаля назначили на должность первого вице-премьера – министра энергетики со второй попытки. Он получил 248 голосов поддержки в Верховной Раде. Должность министра энергетики была вакантной 56 дней после отставки Светланы Гринчук из-за коррупционного скандала в Энергоатоме.
- Верховная Рада назначила Михаила Федорова новым Министром обороны Украины. До этого Федоров занимался цифровой трансформацией Украины.
- Днем ранее Верховная Рада уволила Василия Малюка с должности главы СБУ после повторного голосования Комитета по вопросам обороны.