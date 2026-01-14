За кандидатуру Наталухи проголосовали 244 нардепа, передает 24 Канал.

Что известно о новом главе Фонда госимущества?

После голосования спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что из-за новой должности Дмитрий Наталуха досрочно отказался от мандата народного депутата. Это решение поддержали 260 депутатов. До назначения Наталуха входил во фракцию "Слуга народа".

К слову, Дмитрий Наталуха родился 15 сентября 1987 года. Он имеет юридическое образование – закончил Институт международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко, а также учился в Кембриджском университете, где получил степень магистра по международной политике.

Работал юристом в частных компаниях, был участником Революции достоинства.

В 2015 – 2017 годах возглавлял Лиманскую районную государственную администрацию в Одесской области.

В 2019 году стал народным депутатом Верховной Рады IX созыва от партии "Слуга народа".

В парламенте руководил комитетом по вопросам экономического развития. Дмитрий Наталуха женат на народном депутате Алене Шкрум (фракция "Батькивщина"). Супруги воспитывают детей.

За какие еще назначения проголосовала Рада 14 января?