Об этом 24 Каналу рассказал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, отметив, что ранее Тимошенко выступала против них. Теперь она может разве что говорить, что стала жертвой преследования.

О подозрении Тимошенко от НАБУ

По словам председателя правления Института мировой политики, еще с конца 1990-х годов парламент работал по принципу разного плана политических договоренностей как ветвь власти. Сейчас ситуация изменилась – он не является субъектом принятия решений, что приводит к политическому кризису.

Относительно НАБУ и САП, то еще летом 2025 года Тимошенко выступала, чтобы эти антикоррупционные органы расформировали. Событие с вручением подозрения доказывает, что эти органы являются едва ли не единственными, которые имеют свою субъектность.

НАБУ сейчас является механизмом, который влияет на политические процессы, несмотря на отсутствие политической игры и подготовки к выборам. Тимошенко сейчас будет говорить о политических преследованиях,

– подчеркнул он.

Интересно! Тимошенко уже отреагировала на обыски. Она назвала их политически мотивированными и без правовой основы.

Шлинчак добавил, что НАБУ могут не только контролировать действия того или иного органа, а имеют расширенную сеть информаторов, которые дают основания для открытия многих дел. Он также выразил сомнения, что обыски и подозрение связаны с попыткой Тимошенко вести свою политическую игру или с тем, что НАБУ хочет обнулить парламент.

Что известно о подозрении Тимошенко?