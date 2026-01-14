Про це 24 Каналу розповів голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак, зауваживши, що раніше Тимошенко виступала проти них. Тепер вона може хіба що говорити, що стала жертвою переслідування.

Про підозру Тимошенко від НАБУ

За словами голови правління Інституту світової політики, ще з кінця 1990-х років парламент працював за принципом різного плану політичних домовленостей як гілка влади. Зараз ситуація змінилась – він не є суб'єктом ухвалення рішень, що призводить до політичної кризи.

Щодо НАБУ та САП, то ще влітку 2025 року Тимошенко виступала, щоб ці антикорупційні органи розформували. Подія з врученням підозри доводить, що ці органи є чи не єдиними, які мають свою суб'єктність.

НАБУ зараз є механізмом, який впливає на політичні процеси, попри відсутність політичної гри та підготовки до виборів. Тимошенко зараз буде говорити про політичні переслідування,

– наголосив він.

Тимошенко вже відреагувала на обшуки. Вона назвала їх політично вмотивованими та без правового підґрунтя.

Шлінчак додав, що НАБУ можуть не лише контролювати дії того чи іншого органу, а мають розширену мережу інформаторів, які дають підстави для відкриття багатьох справ. Він також висловив сумніви, що обшуки та підозра пов'язанні з намаганням Тимошенко вести свою політичну гру чи з тим, що НАБУ хоче обнулити парламент.

Що відомо про підозру Тимошенко?