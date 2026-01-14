За кандидатуру Наталухи проголосували 244 нардепи, передає 24 Канал.

Що відомо про нового очільника Фонду держмайна?

Після голосування спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що через нову посаду Дмитро Наталуха достроково відмовився від мандата народного депутата. Це рішення підтримали 260 депутатів. До призначення Наталуха входив до фракції "Слуга народу".

До слова, Дмитро Наталуха народився 15 вересня 1987 року. Він має юридичну освіту – закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, а також навчався у Кембриджському університеті, де здобув ступінь магістра з міжнародної політики.

Працював юристом у приватних компаніях, був учасником Революції гідності.

У 2015 – 2017 роках очолював Лиманську районну державну адміністрацію в Одеській області.

У 2019 році став народним депутатом Верховної Ради IX скликання від партії "Слуга народу".

У парламенті керував комітетом з питань економічного розвитку. Дмитро Наталуха одружений з народною депутаткою Альоною Шкрум (фракція "Батьківщина"). Подружжя виховує дітей.

