Украинская "Пьяная вишня" расширяется в Европе: где откроется новое заведение

Украинская сеть "Пьяная вишня" готовится открыть первое заведение в Германии. Открытие запланировано на декабрь 2026 года.

Где откроется "Пьяная вишня" в Германии

Новый бар "Пьяная вишня" будет работать в Берлине – недалеко от известной телебашни. Об этом сообщил глава и совладелец ресторанного холдинга !Fest Андрей Худо.

По словам Худо, будущие гости уже замечают новое заведение и пытаются зайти внутрь, хотя оно еще не открылось.

Готовимся к открытию первой "Пьяной вишни" в Германии... Это улица Rathausstraße, 5, возле телебашни, где гуляет много людей. И, конечно, в Германии, и в Берлине в частности, в наше время много украинцев. И будущие гости подходят к двери и хотят ее открыть, дергая ручку… Так что она уже немного "износилась"… Но наступит зима, и мы планируем в декабре 2026-го открыть наш первый бизнес в Германии, и ручка будет работать!

– сообщил он.

В каких странах уже работает сеть

Первое заведение "Пьяной вишни" открылось во Львове на площади Рынок в 2015 году. С тех пор сеть разрослась до более чем 70 заведений в Украине и за рубежом.

В частности, бары работают в таких странах:

Великобритания и Франция;

Польша, Румыния и Словакия;

Венгрия, Литва, Латвия и Эстония;

Молдова.

Выход на немецкий рынок станет еще одним шагом в международном развитии сети. В то же время Берлин может быть привлекательным направлением и из-за значительного количества украинцев, проживающих в городе.

Напомним, что россияне пытались украсть легендарную "Пьяную вишню". 15 мая 2026 года в Казани открылось заведение под названием "Конь и вишня", которое похоже на украинский бренд не только названием.

Российский "стейкхаус-кабаре" использует логотип, который практически повторяет фирменный стиль "Пьяной вишни". Также полностью скопированы этикетки на бутылках.