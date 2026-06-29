Секрет раскрыт: откуда взялось название супермаркета "АТБ" и что оно означает

Сеть супермаркетов "АТБ" давно стала привычной для миллионов украинцев, однако мало кто знает, что её название – — это аббревиатура. Стало известно, что именно означает название "АТБ" и как оно появилось.

Почему "АТБ" так называется

Начало розничной сети "АТБ" было положено в 1993 году: тогда это были 6 гастрономов в городе Днепре, сообщили в сети.

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Свое название, "АТБ-маркет", предприятие получило от аббревиатуры "АгроТехБизнес" в 1998 году, и с тех пор все магазины АТБ работают под единым брендом и в моноформате:

Изначально предприятие работало совсем не в сфере розничной торговли. Его деятельность была связана с поставками сельскохозяйственной техники и работой с аграрным сектором.

Лишь со временем компания изменила направление развития и начала активно выходить на продуктовый рынок.

Почему бренд стал популярным

Популярность названия объясняется несколькими факторами:

Его легко произносить и запоминать; Оно хорошо подходит для масштабирования крупной сети; Бренд быстро стал узнаваемым без дополнительных пояснений; Три буквы превратились в отдельный символ украинского ритейла.

С годами большинство покупателей перестали воспринимать "АТБ" как сокращение — сегодня это прежде всего название одной из крупнейших торговых сетей страны.

К слову, за более чем 30 лет предприятие выросло в крупнейшую розничную сеть национального масштаба. По состоянию на начало 2026 года сеть насчитывает 1 320 магазинов в 352 населенных пунктах 22 областей Украины.

Напомним, что в сети появилась информация о том, что в различных регионах Украины покупатели начали сообщать о нехватке товаров в супермаркетах "АТБ".

Проблемы с ассортиментом, вероятно, уже зафиксированы в нескольких городах страны. В частности, сообщения о нехватке товаров поступают из Днепра, Харькова, Николаева, Полтавы и Каменского.

В комментарии 24 Каналу в компании рассказали, что на данный момент ситуация с поставками продуктов в магазины сети полностью контролируется, хотя и в некоторых прифронтовых регионах она довольно сложная. Основной причиной отдельных перебоев стали вражеские обстрелы инфраструктурных объектов — недавно был уничтожен один из крупнейших логистических центров в Днепре.

Речь идет о временном сокращении имеющихся объемов определенных категорий товаров, которые не являются критически необходимыми. Например, чипсов, орешков, некоторых видов соков и напитков.