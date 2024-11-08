IKEA продала свой последний склад в России

После начала полномасштабной войны в Украине многие компании покинули российский рынок. В том числе и IKEA объявила о приостановлении работы в 2022 году.

Как IKEA покинула российский рынок

Российские СМИ сообщили, что IKEA продала свой последний актив на территории России. Речь идет о масштабном складе в подмосковном Есипово.

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Обратите внимание! Этот дистрибьюторский центр был открыт еще в 2003 году. Склад имеет площадь ориентировочно 180 тысяч квадратных метров. Именно из этого центра происходило обслуживание всех магазинов IKEA в России.

В марте 2022 года IKEA не просто остановила работу розничных сетей на территории России и Беларуси. Шведская компания также "поставила на стоп" фабрики в этих странах.

В 2023 году IKEA начала постепенную продажу своих активов в России:

заводы IKEA были выкуплены российскими компаниями "Лузалес" и "Слотекс";

штаб-квартира IKEA в "Химки бизнес-парк" была подана компании "КЛС-Химки".

Заметьте! Есть информация о том, что проданный склад IKEA не находился в эксплуатации с момента выхода компании с российского рынка.

Что известно о продаже склада IKEA

Соглашение о продаже склада IKEA одобрила российская правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Условия проведения процедуры были следующие:

IKEA должна уплатить добровольный взнос в бюджет России;

сумма сделки учитывает дисконт.

Напомним! В октябре российское правительство подняло минимальный дисконт с 50% до 60%, а взнос в бюджет с 15% до 3% от стоимости актива. Сделка IKEA реализуется по "старым" ставкам.