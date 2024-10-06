Дефицит составляет более 50%: какой работе обучают женщин, чтобы бизнес не остановился

В результате женщины начали активно осваивать "мужские" профессии. Впрочем, не всегда переквалификация происходит быстрыми темпами.

Высокий дефицит водителей

Как сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач, в результате мобилизации дефицит водителей в транспортно-логистической сфере достиг 25%. Об этом он заявил изданию "Интерфакс-Украина".

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Это предварительная цифра, которую мы собрали с перевозчиков, логистических компаний. В некоторых компаниях эта цифра достигает даже более 50%,

– рассказал чиновник.

Что касается сферы общественного пассажирского транспорта, то из 14 тысяч нужных водителей пока не хватает около 6 тысяч.

Обучение женщин для решения проблемы

Многие транспортные компании уже начали обучать женщин самостоятельно. Также при поддержке USAID вскоре стартует проект по подготовке женщин-дальнобойщиц. Уже отобрано 100 участниц, анкеты подавали более тысячи женщин.

"Укрпочта", "Новая почта", Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy и другие крупные работодатели поддерживают проект и готовы брать женщин-водителей грузового транспорта на работу сразу после завершения обучения.

Чиновники понимают, что глобально закрыть все вакансии точно не получится, однако этим шагом надеются показать, что гендерный стереотип относительно "мужских" профессий можно преодолевать.