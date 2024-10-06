Високий дефіцит водіїв

Як повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач, внаслідок мобілізації дефіцит водіїв у транспортно-логістичній сфері сягнув 25%. Про це він заявив виданню "Інтерфакс-Україна".

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Це попередня цифра, яку ми зібрали з перевізників, логістичних компаній. У деяких компаніях ця цифра сягає навіть понад 50%,

– розповів посадовець.

Що стосується сфери громадського пасажирського транспорту, то з 14 тисяч потрібних водіїв наразі не вистачає близько 6 тисяч.

Навчання жінок для рішення проблеми

Багато транспортних компаній вже почали навчати жінок самостійно. Також за підтримки USAID незабаром стартує проєкт з підготовки жінок-дальнобійниць. Вже відібрано 100 учасниць, анкети подавали більш як тисяча жінок.

"Укрпошта", "Нова пошта", Metro Cash&Carry, Novus, Fozzy та інші великі роботодавці підтримують проєкт та готові брати жінок-водійок вантажного транспорту на роботу одразу після завершення навчання.

Посадовці розуміють, що глобально закрити всі вакансії точно не вийде, однак цим кроком сподіваються показати, що гендерний стереотип щодо "чоловічих" професій можна долати.