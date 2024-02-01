Маск принципиально не нанимает уволенных ранее работников: почему миллиардер сам отбирает людей
Источник:Фортуна
Миллиардер Илон Маск очень придирчиво относится к набору персонала. Самый богатый бизнесмен мира даже готов сам просматривать всех кандидатов.
Маск требователен к новому персоналу
Илон Маск делегирует много полномочий, однако в некоторых процессах остается активно вовлеченным. В частности, это касается и найма новых работников.
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Как рассказал один из работников соцсети Х, который вовлечен в процесс найма, миллиардер лично участвует в отборе новых кандидатов. У Илона есть определенные требования, которые он не переступает ни при каких обстоятельствах.
Оказывается, для Маска есть определенные табу, например, увольнения с предыдущего места работы. Если в заявке указан такой опыт – она сразу бракуется.
Если вас уволили, не стоит даже тратить время на подачу заявки,
– рассказал источник.
Маску безразлично, по каким причинам произошло увольнение и является ли работник вообще виновным в ситуации. Он просто переходит к рассмотрению других кандидатов, независимо от опыта и навыков того, кого он забраковал из-за увольнения.
Ранее Маск лично общался со всеми кандидатами, ведь считает, что даже один неподходящий работник может нарушить всю структуру работы. Однако впоследствии стал согласовывать предварительные заявки. Этот подход он использует и в других своих компаниях – Tesla и SpaceX.