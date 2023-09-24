McDonald's повысил цену на франшизу: почему гигант прибег к такому шагу впервые за 30 лет

Самая большая в мире сеть заведений быстрого питания увеличивает тарифы на франшизу. Правда, нововведение будет касаться только нескольких стран.

McDonald's повышает цену на франшизу

Как сообщили в компании, повышение цены на франшизы состоится впервые за 30 лет. Первоначально тарифы должны вырасти для владельцев франшизы в США и Канаде.

Читайте также Всегда идут в ногу со временем: 5 главных признаков успешного и профессионального лидера

В McDonald's заверили, что владельцев уже работающих ресторанов повышение цены не тронет. Речь идет о росте с 4% до 5% для тех, кто хочет либо открыть новый ресторан, либо приобрести одно из заведений компании.

Сейчас за франшизой работают около 95% всех ресторанов McDonald's. На сегодня это один из крупнейших источников доходов компании – 60% от общей прибыли зафиксировали в прошлом квартале.

Напомним, с началом полномасштабного вторжения российских оккупантов McDonald's закрыл все рестораны своей сети. Только в сентябре 2023 года началось постепенное возобновление их работы.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

Как свидетельствуют данные компании, на 1 июня в Украине удалось возобновить работу 89 ресторанов. Общее количество на нашей территории составляет 109, они расположены в 24 городах.