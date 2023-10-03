Укрзализныця потеряла треть экспортных перевозок: почему сентябрь был таким неблагоприятным

Экспортные перевозки Укрзализныци существенно снизились по сравнению с прошлым годом. Вместе с тем, компании удалось увеличить общий показатель.

Падение показателя экспортных перевозок

Как рассказали в компании, в сентябре 2023 года за границу удалось перевезти 3,58 млн тонн груза. Это на 31,2% меньше, если сравнивать с прошлогодним показателем за аналогичный период.

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Больше всего сократились экспортные зерновые грузы – до 1,07 миллиона тонн. Вместе с тем на 50% вырос показатель перевозок железа и марганца, он составил 1,4 миллиона тонн.

Общий сентябрьский показатель перевозок составляет 12 миллионов тонн. Это на 3% больше, чем в прошлом году. Этого удалось добиться благодаря мощному росту внутреннего сегмента.

Больше всего Укрзализныця перевезла минстройматериалов – 6,3 миллиона тонн и рост показателя на 77% и 88% на внешнем и внутреннем рынках соответственно.

Что касается импортных перевозок, то они свалились на 18%. Хороший прирост показали транзитные перевозки – в 2,3 раза до 43 тысячи тонн.