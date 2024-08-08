Налог для сверхбогатых: какое нововведение может ждать Италию и Швейцарию

7 июля Кабинет министров премьер-министра Италии Джорджи Мелони утвердил удвоение налогов на зарубежные доходы. Швейцария также задумывается над похожим шагом

Что происходит в Италии

Решение итальянского правительства стало ударом для значительного количества экспатов, стремящихся избежать высоких налогов в европейских странах. Нужно понимать, что до этого Италия была очень популярной для проживания среди сверхбогатых людей.

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Так происходило из-за действия "футбольной" схемы, которую внедрили в 2017 году. Особенно она стала популярной среди богачей, когда Великобритания покинула ЕС.

Власти Италии решили внедрить эти изменения, чтобы сократить дефицит бюджета. В прошлом году он достиг 7,4% от ВВП (в норме ориентировочно 3%). Такая ситуация серьезно беспокоит страны ЕС.

Какое решение может принять Швейцария

Справка: Футбольная схема позволяла резидентам и гражданам, которые прожили за рубежом не менее 9 из 10 последних лет, платить фиксированный налог – 100 тысяч евро. Речь идет о зарубежных доходах или активах в течение 15 лет.

Пока правительство Швейцарии только размышляет над повышением налогов. Именно в этой стране проживает 22 из 500 самых богатых людей во всем мире.

Швейцарские чиновники имеют несколько идей для использования полученных средств. В частности, таким образом планируют бороться с последствиями изменения климата.