Венгрия просит США сделать исключение из санкций вслед за Турцией

Венгрия просит США сделать исключение из санкций, которые внедрялись против "Газпромбанка". Аналогичную просьбу ранее вносила Турция.

Для чего Венгрии снятие американских санкций

Как сообщают российские СМИ, Венгрия с соответствующей просьбой обратилась в Минфин США. Для Будапешта снятие этого запрета очень важно.

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Дело в том, что через "Газпромбанк" Венгрия платит за уран, который необходим для ядерного завода.

Петер Сиятро Министр иностранных дел Венгрии Сам глава дипломатии США дал понять, что они готовы проконсультироваться со своими союзниками относительно санкций против "Газпрома".

Недавно Сиятро встретился в Москве с российским вице-премьером Александром Новаком и руководителями крупнейших энергетических компаний России. Во время этих переговоров, министр иностранных дел Венгрии стремился найти методы, как осуществлять платежи.

Напомним! 16 ноября 2024 года под действие американских санкций попал последний крупный государственный банк России – "Газпромбанк".