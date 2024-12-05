Для чого Угорщині зняття американських санкцій

Як повідомляють російські ЗМІ, Угорщина з відповідним проханням звернулась до Мінфіну США. Для Будапешту зняття цієї заборони дуже важливе.

Читайте також Пенсійна реформа скоро: у міністерстві пояснили, коли буде накопичувальна пенсія

Річ у тім, що через "Газпромбанк" Угорщина платить за уран, який необхідний для ядерного заводу.

Петер Сіятро Міністр закордонних справ Угорщини Сам глава дипломатії США дав зрозуміти, що вони готові проконсультуватися зі своїми союзниками щодо санкцій проти "Газпрому ".

Нещодавно Сіятро зустрівся у Москві з російським віцепрем'єром Олександром Новаком та керівниками найбільших енергетичних компаній Росії. Під час цих переговорів, міністр закордонних справ Угорщини прагнув знайти методи, як здійснювати платежі.

Нагадаємо! 16 листопада 2024 року під дію американських санкцій потрапив останній великий державний банк Росії – "Газпромбанк".