Коллегам "под елку": как изменились цены на типичные корпоративные подарки на новогодние праздники

Сервис доставки Zakaz.ua провел исследование, как в течение года изменились цены на товары в категориях алкоголя и сладостей, – самых популярных корпоративных подарков на новогодние праздники. Также компания поделилась, какие конфеты и напитки чаще всего покупают B2B-клиенты для подарков коллегам.

Выяснилось, что в годовом эквиваленте алкогольная продукция подорожала в среднем на 49%. Тем временем цены на популярные сладости выросли на 40%.

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Детали исследования

Как отмечают в Zakaz.ua, по статистике, 60% компаний начинают закупать подарки на новогодние праздники для сотрудников и партнеров в конце ноября и в первые две недели декабря. Остальные 40% делают это в последние две недели в канун праздника.

Для подарочных наборов бизнес обычно выбирает крепкие элитные напитки, в частности виски, ром, бренди и коньяк. В основном ходовой является продукция таких брендов, как Bacardi, Captain Morgan, Jameson, Jack Daniel's, Chivas, Hennessy, Ararat и Shabo.

Из этого списка, больше всего у ритейлеров выросли цены на продукцию Captain Morgan. Если в среднем бутылка белого рома бренда объемом 0,7 литра в конце ноября прошлого года стоила 287,90 гривны, то ныне стоимость выросла на 87% и составляет 538 гривен.

Тем временем меньше всего подорожал коньяк Hennessy – стоимость напитка объемом 0,5 литра выросла на 31%, а литровая бутылка в этом году стоит на 20% дороже, чем в 2021 году.

К слову, из сладостей в подарок коллегам и партнерам в компаниях традиционно покупают конфеты в твердой и качественной упаковке. Накануне прошлого Нового года больше всего продавались конфеты брендов Roshen, Raffaello, Ferrero Roscher, АВК, "Свиточ" и Millenium. Особой популярностью пользовались сладости "Вечерний Киев" и Raffaello.

Отмечается, что в текущем году стоимость артикулов, на которые в прошлом году был ажиотаж, подорожала от минимальных 4% до максимальных 83%. В то же время, типичные корпоративные подарочные наборы в последние годы также дополняют другими товарами, в частности, кофе, чаем, экзотическими фруктами, элитными сырами, хамоном и тому подобным.

Как изменились цены на популярные корпоративные подарки на Новый год и Рождество / Инфографика Zakaz.ua