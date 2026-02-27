Подделывали Jameson и Finlandia: в Киеве разоблачили подпольный "алкозавод"
- В Киеве разоблачили подпольное производство алкоголя, где подделывали известные марки, такие как Jack Daniel's, Jameson и Finlandia.
- Правоохранители изъяли около 50 тонн спирта и 3 тонны готового продукта, оценив стоимость изъятого алкоголя в более 15 миллионов гривен.
В столице обнаружили вероятную банду, которая организовала подпольное производство алкоголя. Там подделывали Jack Daniel's, Jameson, Finlandia и другие известные марки алкоголя.
Что известно о подделке алкоголя в Киеве?
Следователи выяснили, что схема работала "под ключ", сообщили в БЭБ.
Спирт, вероятно, закупали в разных областях, хранили на складах, а затем свозили в Киев. Уже там в специально оборудованных помещениях разливали алкоголь без лицензий и акцизных марок.
Во время обысков правоохранители прикрыли сразу две такие точки производства. Изъяли около 50 тонн спирта, который использовали как сырье, и еще 3 тонны уже готового продукта. Также забрали оборудование для розлива, тару, черновые записи, финансовые документы и транспорт, которым перевозили спирт.
Кроме этого, арестовали и личные авто участников схемы – по версии следствия, их могли купить за деньги, заработанные на нелегальном бизнесе. Предварительно стоимость изъятого алкоголя оценивается более чем в 15 миллионов гривен.
Сейчас назначены экспертизы, правоохранители устанавливают всех причастных и готовят шаги для возмещения убытков государству.
Предыдущие дела о подделке в Украине
В декабре прошлого года на Львовщине разоблачили подпольное производство подделок известных брендов, изъято товаров на сумму около 14 миллионов гривен. Правоохранители провели 15 обысков, изъяв контрафактные товары, технику, наличные и документацию у шестерых подозреваемых.
А в октябре в Украине разоблачили сеть производства фальсифицированных продуктов, которые продавались под видом продукции известных брендов, пяти лицам сообщили о подозрении.
Обыски обнаружили более 15 тысяч упаковок поддельных продуктов, оборудование для фасовки и документацию, которая подтверждает организованность схемы.