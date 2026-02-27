Укр Рус
27 февраля, 12:16
Подделывали Jameson и Finlandia: в Киеве разоблачили подпольный "алкозавод"

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В Киеве разоблачили подпольное производство алкоголя, где подделывали известные марки, такие как Jack Daniel's, Jameson и Finlandia.
  • Правоохранители изъяли около 50 тонн спирта и 3 тонны готового продукта, оценив стоимость изъятого алкоголя в более 15 миллионов гривен.

В столице обнаружили вероятную банду, которая организовала подпольное производство алкоголя. Там подделывали Jack Daniel's, Jameson, Finlandia и другие известные марки алкоголя.

Что известно о подделке алкоголя в Киеве?

Следователи выяснили, что схема работала "под ключ", сообщили в БЭБ.

Спирт, вероятно, закупали в разных областях, хранили на складах, а затем свозили в Киев. Уже там в специально оборудованных помещениях разливали алкоголь без лицензий и акцизных марок.

Во время обысков правоохранители прикрыли сразу две такие точки производства. Изъяли около 50 тонн спирта, который использовали как сырье, и еще 3 тонны уже готового продукта. Также забрали оборудование для розлива, тару, черновые записи, финансовые документы и транспорт, которым перевозили спирт.

Кроме этого, арестовали и личные авто участников схемы – по версии следствия, их могли купить за деньги, заработанные на нелегальном бизнесе. Предварительно стоимость изъятого алкоголя оценивается более чем в 15 миллионов гривен.

Сейчас назначены экспертизы, правоохранители устанавливают всех причастных и готовят шаги для возмещения убытков государству.

Предыдущие дела о подделке в Украине

  • В декабре прошлого года на Львовщине разоблачили подпольное производство подделок известных брендов, изъято товаров на сумму около 14 миллионов гривен. Правоохранители провели 15 обысков, изъяв контрафактные товары, технику, наличные и документацию у шестерых подозреваемых.

  • А в октябре в Украине разоблачили сеть производства фальсифицированных продуктов, которые продавались под видом продукции известных брендов, пяти лицам сообщили о подозрении.

  • Обыски обнаружили более 15 тысяч упаковок поддельных продуктов, оборудование для фасовки и документацию, которая подтверждает организованность схемы.