Украина может присоединиться к глобальной инициативе по поддержке женщин-предпринимательниц

Международная программа Women Entrepreneurs Finance Code, которая действует в более чем 30 странах мира, может появиться и в Украине. Цель инициативы - расширение возможностей женщин в бизнесе, в частности через упрощенный доступ к финансированию.

Украинки получат дополнительные возможности

О потенциальном присоединении Украины к программе сообщило Министерство экономики. Первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко обсудила это с Артуром Погосяном, заместителем главы представительства ЕБРР в Украине, передает 24 Канал.

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В Украине уже работают грантовые и кредитные программы для женщин. Но мы готовы внедрять новые инструменты, которые улучшат доступ к финансированию. Нам важно делиться опытом с другими странами, где эта программа уже работает. Тем более, что украинские банки проявляют заинтересованность в присоединении,

- отметила Свириденко.

Заметьте. На первом этапе планируют провести анализ потребностей украинского рынка, после чего – заключить меморандум о сотрудничестве.

Женское предпринимательство

Women Entrepreneurs Finance Code предусматривает создание коалиции организаций, которые поддерживают женское предпринимательство. Программа также включает запуск новых кредитных инструментов, регулярный мониторинг и отчетность по объемам финансирования для малого и среднего бизнеса.

По словам Артура Погосяна, программа базируется на добровольных обязательствах со стороны банков, государства и других участников финансового сектора по улучшению доступа к финансированию для женщин в бизнесе.

По словам Свириденко, Украина имеет положительный опыт сотрудничества с ЕБРР, в частности в проектах поддержки ветеранского бизнеса, новая инициатива – это возможность закрепить партнерство.