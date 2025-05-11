Украинцы выбирают бензин и электричество: какие авто с пробегом покупали чаще всего в апреле

В апреле 2025 года украинцы оформили 20 700 подержанных авто, ввезенных из-за границы. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Какие авто покупали чаще всего

Чаще всего в Украину ввозили автомобили с бензиновыми двигателями – они составили 46% от общего количества, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром".

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Другие типы топлива распределились следующим образом:

электрокары – 23%;

дизель – 22%;

гибриды – 5%;

авто с ГБО – 4%.

Заметьте. Средний возраст завезенных машин – 9,5 года.

ТОП-10 самых популярных моделей с пробегом, ввезенных в апреле:

Volkswagen Golf – 1189 авто

Renault Megane – 838

Skoda Octavia – 696

Tesla Model Y – 552

Nissan Leaf – 544

Audi Q5 – 511

Volkswagen Tiguan – 510

Volkswagen Passat – 491

Nissan Rogue – 488

Tesla Model 3 – 478

Всего с начала 2025 года украинцы зарегистрировали 71 300 импортированных авто с пробегом, что на 5% меньше, чем за первые четыре месяца 2024-го.