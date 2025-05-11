11 мая, 15:04
Украинцы выбирают бензин и электричество: какие авто с пробегом покупали чаще всего в апреле
Основні тези
- В апреле 2025 года украинцы оформили 20 700 подержанных авто, ввезенных из-за границы, что на 5% больше, чем в апреле прошлого года.
- Чаще всего ввозили автомобили с бензиновыми двигателями (46%); электрокары составили 23%, дизель – 22%, гибриды – 5%, авто с ГБО – 4%.
В апреле 2025 года украинцы оформили 20 700 подержанных авто, ввезенных из-за границы. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.
Какие авто покупали чаще всего
Чаще всего в Украину ввозили автомобили с бензиновыми двигателями – они составили 46% от общего количества, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром".
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Другие типы топлива распределились следующим образом:
- электрокары – 23%;
- дизель – 22%;
- гибриды – 5%;
- авто с ГБО – 4%.
Заметьте. Средний возраст завезенных машин – 9,5 года.
ТОП-10 самых популярных моделей с пробегом, ввезенных в апреле:
- Volkswagen Golf – 1189 авто
- Renault Megane – 838
- Skoda Octavia – 696
- Tesla Model Y – 552
- Nissan Leaf – 544
- Audi Q5 – 511
- Volkswagen Tiguan – 510
- Volkswagen Passat – 491
- Nissan Rogue – 488
- Tesla Model 3 – 478
Всего с начала 2025 года украинцы зарегистрировали 71 300 импортированных авто с пробегом, что на 5% меньше, чем за первые четыре месяца 2024-го.