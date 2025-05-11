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11 мая, 15:04
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Украинцы выбирают бензин и электричество: какие авто с пробегом покупали чаще всего в апреле

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • В апреле 2025 года украинцы оформили 20 700 подержанных авто, ввезенных из-за границы, что на 5% больше, чем в апреле прошлого года.
  • Чаще всего ввозили автомобили с бензиновыми двигателями (46%); электрокары составили 23%, дизель – 22%, гибриды – 5%, авто с ГБО – 4%.

В апреле 2025 года украинцы оформили 20 700 подержанных авто, ввезенных из-за границы. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Какие авто покупали чаще всего

Чаще всего в Украину ввозили автомобили с бензиновыми двигателями – они составили 46% от общего количества, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укравтопром".

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Другие типы топлива распределились следующим образом:

  • электрокары – 23%;
  • дизель – 22%;
  • гибриды – 5%;
  • авто с ГБО – 4%.

Заметьте. Средний возраст завезенных машин – 9,5 года.

ТОП-10 самых популярных моделей с пробегом, ввезенных в апреле:

  • Volkswagen Golf – 1189 авто
  • Renault Megane – 838
  • Skoda Octavia – 696
  • Tesla Model Y – 552
  • Nissan Leaf – 544
  • Audi Q5 – 511
  • Volkswagen Tiguan – 510
  • Volkswagen Passat – 491
  • Nissan Rogue – 488
  • Tesla Model 3 – 478

Всего с начала 2025 года украинцы зарегистрировали 71 300 импортированных авто с пробегом, что на 5% меньше, чем за первые четыре месяца 2024-го.