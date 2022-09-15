В знак уважения: британские рестораны McDonald's в день похорон Елизаветы II закроются

В Великобритании 19 сентября пройдут похороны королевы Елизаветы II. В знак уважения к монарху все рестораны McDonald's в стране на время церемонии прощания и несколько часов спустя не будут работать.

Около 1 300 заведений сети откроют свои двери только в 17:00 по Гринвичу – тогда же заработает и доставка. В британском представительстве компании объясняют, что решили закрыть рестораны в день похорон Елизаветы II, чтобы сотрудники сети могли отдать дань уважения королеве.

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Британские рестораны McDonald's закроются в день похорон королевы

В честь Ее Величества королевы Елизаветы II и для того, чтобы все в McDonald's имели возможность отдать честь (монарху – ред. 24 канал), наши рестораны по всей Великобритании будут закрыты с полуночи до 17:00 в понедельник, 19 сентября,

– написала компания в твитере.

Представитель британского подразделения сети отметил изданию BBC, что решение закрыть рестораны в этот день руководство приняло, поскольку "хочет позволить своим людям отдать честь королеве так, как они этого пожелают".

Отмечается, что McDonald's – не единственная компания, заявившая о временном прекращении работы в Великобритании 19 сентября. Кроме ресторанов сети, в этот день не будет работать и ряд других бизнесов, в частности John Lewis, Waitrose и Primark.

Напомним, что Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет, находясь в шотландском замке Балморал. 10 сентября старшего сына покойной монархини Чарльза провозгласили новым королем Великобритании. Ожидается, что его коронация состоится в течение нескольких следующих месяцев.