Близько 1 300 закладів мережі відкриють свої двері лише о 17:00 за Гринвічем, – тоді ж запрацює й доставка. У британському представництві компанії пояснюють, що вирішили закрити ресторани у день похорону Єлизавети II, щоб працівники мережі могли віддати шану королеві.

Читайте також Гривневий платіжний шлюз GEO Pay почав співпрацю із Gate․io

Британські ресторани McDonald's зачиняться у день похорону королеви

На честь Її Величності королеви Єлизавети II і для того, щоб всі у McDonald's мали змогу віддати шану (монархині – ред. 24 канал), наші ресторани по всій Великій Британії будуть зачинені від опівночі до 17:00 у понеділок, 19 вересня,

– написала компанія у твітері.

Представник британського підрозділу мережі зазначив виданню BBC, що рішення закрити ресторани цього дня керівництво прийняло, оскільки "хоче дозволити своїм людям віддати шану королеві так, як вони цього забажають".

Зазначається, що McDonald's – не єдина компанія, що заявила про тимчасове припинення роботи у Великій Британії 19 вересня. Окрім ресторанів мережі, цього дня не працюватиме й низка інших бізнесів, зокрема John Lewis, Waitrose та Primark.

Нагадаємо, що Єлизавета II померла 8 вересня у віці 96 років, перебуваючи у шотландському замку Балморал. 10 вересня старшого сина покійної монархині Чарльза проголосили новим королем Великої Британії. Очікується, що його коронація відбудеться упродовж кількох наступних місяців.