Грант для креативных индустрий: как получить почти 42 миллиона долларов

Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" 6 сентября презентовали грантовую программу. Ею могут воспользоваться представители креативных индустрий.

Грантовая программа для креативных индустрий

Галина Григоренко, заместитель Министра культуры и информационной политики, отметила, что в мире наблюдается спрос на украинский креативный продукт – зарубежные партнеры и коллеги поражены украинской креативностью. Но основные проблемы в этой индустрии состоят в устойчивости организации, а значит и талантов.

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Кто может принять участие в грантовой программе

Грантовая программа от USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и Минкультуры предусматривает поддержку возобновления бизнеса в креативных областях. Речь идет о таких:

ІТ,

мода,

производство мебели,

текстиль,

игрушки,

крафтовая продукция,

фильмы и аудиовизуальные материалы.

На что выделяют средства

Креативный бизнес может получить средства на релокацию и перезапуск бизнеса, закупку оборудования, разработку продукта и инноваций, восстановление цепей поставок, маркетинг, торговые миссии, улучшение бизнес-процессов, цифровизацию, подготовку персонала и другие направления затрат.

В рамках проекта предусмотрены следующие программы:

"Конкурентноспособная экономика Украины"

Совокупная сумма – 41,9 миллиона долларов.

Продолжительность – с октября 2018 года по октябрь 2023 года.

"Непрерывность и возобновление бизнеса"

Совокупная сумма – 36 миллионов гривен.

Продолжительность – с 25 июля 2022 года по 24 июля 2023 года.

"Поддержка участия бизнеса в торговых мероприятиях"

Совокупная сумма – 1 миллион гривен.

Продолжительность – с 5 августа 2022 года по 25 ноября 2022 года.

Предусмотрены три этапа дедлайнов:

до 19 августа 2022 года до 30 сентября 2022 года до 25 ноября 2022 года

Оценка заявок будет происходить в течение двух недель после каждого из указанных дедлайнов.