Грант для креативных индустрий: как получить почти 42 миллиона долларов
Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с программой USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" 6 сентября презентовали грантовую программу. Ею могут воспользоваться представители креативных индустрий.
Грантовая программа для креативных индустрий
Галина Григоренко, заместитель Министра культуры и информационной политики, отметила, что в мире наблюдается спрос на украинский креативный продукт – зарубежные партнеры и коллеги поражены украинской креативностью. Но основные проблемы в этой индустрии состоят в устойчивости организации, а значит и талантов.
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Кто может принять участие в грантовой программе
Грантовая программа от USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и Минкультуры предусматривает поддержку возобновления бизнеса в креативных областях. Речь идет о таких:
- ІТ,
- мода,
- производство мебели,
- текстиль,
- игрушки,
- крафтовая продукция,
- фильмы и аудиовизуальные материалы.
На что выделяют средства
Креативный бизнес может получить средства на релокацию и перезапуск бизнеса, закупку оборудования, разработку продукта и инноваций, восстановление цепей поставок, маркетинг, торговые миссии, улучшение бизнес-процессов, цифровизацию, подготовку персонала и другие направления затрат.
В рамках проекта предусмотрены следующие программы:
"Конкурентноспособная экономика Украины"
- Совокупная сумма – 41,9 миллиона долларов.
- Продолжительность – с октября 2018 года по октябрь 2023 года.
"Непрерывность и возобновление бизнеса"
- Совокупная сумма – 36 миллионов гривен.
- Продолжительность – с 25 июля 2022 года по 24 июля 2023 года.
"Поддержка участия бизнеса в торговых мероприятиях"
- Совокупная сумма – 1 миллион гривен.
- Продолжительность – с 5 августа 2022 года по 25 ноября 2022 года.
Предусмотрены три этапа дедлайнов:
- до 19 августа 2022 года
- до 30 сентября 2022 года
- до 25 ноября 2022 года