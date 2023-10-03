Кибербезопасность – приоритет: USAID выделяет гранты на 500 тысяч долларов

Усиление кибербезопасности является одним из главных направлений как государственного, так и частного сектора. Особенно проблема актуальна во время войны, когда россияне пытаются нанести ущерб на всех уровнях.

USAID выделяет гранты на кибербезопасность

Агентство США по международному развитию (USAID) запускает проект "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины". Его будут реализовать вместе с Министерством цифровой трансформации Украины, общий бюджет программы – 500 тысяч долларов.

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Гранты предназначены для стартапов, разработчиков и компаний, готовых предложить креативные решения в сфере киберзащиты. В случае эффективного питчинга им предоставят финансирование для их реализации.

Первый этап питчинга уже прошел на ИТ Арене, которая проходила во Львове. Согласно условиям программы, один разработчик может получить финансирование в 50 тысяч долларов, если сможет обосновать эффективность своего решения.

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Как сообщили в Минцифре, главная задача для получения грантовых денег – защита государственных информационных ресурсов. Вместе с тем, предложенные решения могут стать частью усиления мировой кибербезопасности, так что разработчикам следует быть готовыми распространять свой опыт.

Напомним, в августе Украина несколько снизила размер экспорта ИТ-услуг. Падение показателей не критично и может быть связано с периодом отпусков.