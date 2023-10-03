USAID выделяет гранты на кибербезопасность

Агентство США по международному развитию (USAID) запускает проект "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины". Его будут реализовать вместе с Министерством цифровой трансформации Украины, общий бюджет программы – 500 тысяч долларов.

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Гранты предназначены для стартапов, разработчиков и компаний, готовых предложить креативные решения в сфере киберзащиты. В случае эффективного питчинга им предоставят финансирование для их реализации.

Первый этап питчинга уже прошел на ИТ Арене, которая проходила во Львове. Согласно условиям программы, один разработчик может получить финансирование в 50 тысяч долларов, если сможет обосновать эффективность своего решения.

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Как сообщили в Минцифре, главная задача для получения грантовых денег – защита государственных информационных ресурсов. Вместе с тем, предложенные решения могут стать частью усиления мировой кибербезопасности, так что разработчикам следует быть готовыми распространять свой опыт.

Напомним, в августе Украина несколько снизила размер экспорта ИТ-услуг. Падение показателей не критично и может быть связано с периодом отпусков.