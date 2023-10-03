USAID виділяє гранти на кібербезпеку

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) запускає проєкт "Кібербезпека критично важливої інфраструктури України". Його будуть втілювати разом з Міністерством цифрової трансформації України, загальний бюджет програми – 500 тисяч доларів.

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Гранти передбачені для стартапів, розробників та компаній, які готові запропонувати креативні рішення у сфері кіберзахисту. У разі ефективного пітчингу їм нададуть фінансування для їх реалізації.

Перший етап пітчингу вже відбувся на ІТ Арені, яка проходила у Львові. Згідно з умовами програми, один розробник може отримати фінансування на 50 тисяч доларів, якщо зможе обгрунтувати ефективність свого рішення.

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Як повідомили у Мінцифри, головне завдання для отримання грантових грошей – захист державних інформаційних ресурсів. Разом з тим, запропоновані рішення можуть стати частиною посилення світової кібербезпеки, тож розробникам варто бути готовими поширювати свій досвід.

Нагадаємо, у серпні Україна дещо зменшила розмір експорту ІТ-послуг. Падіння показників не критичне і може бути пов'язаним із періодом відпусток.