Поддержка крафтовых производителей: каким предпринимателям предлагают гранты в 100 тысяч гривен

Организация Help-Hilfe zur Selbsthilfe готова поддержать украинский малый бизнес. Размер грантов может достигать 100 тысяч гривен.

Крафтовые производители сыра и меда могут получить существенную помощь в поддержку своей деятельности. Для этого нужно только оформить заявку.

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Как податься на грант

Податься на грант предлагают предпринимателям-ВПЛ, которые переехали в Киев и Киевскую область. Также получить помощь могут пострадавшие от действий российских оккупантов предприниматели из Киева и Киевской, Житомирской и Черниговской областей. Оформить заявку можно по ссылке.

Предпочтение будут иметь женщины-предприниматели, особенно те, которые стали главой семьи из-за военной службы мужа, его ранения, пребывания в плену или гибели. Также прерогативу получат домохозяйства с детьми, пожилыми и людьми с инвалидностью.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это,предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Проект предусматривает 325 выплат на сумму 2700 евро в гривнах. Это примерно 112 тысяч гривен. За предоставленные средства можно купить оборудование и материалы для крафтового производства или предоставления услуг.

Возможность подать заявку открыта для набора необходимого количества кандидатов. Главные критерии отбора:

реалистичная бизнес-идея;

соблюдение стратегий местного развития.

Податься на грант могут все, чью деятельность можно назвать ремеслом. Целевое расходование средств будут проверять представители Help – Hilfe zur Selbsthilfe, также нужно будет зарегистрировать ФЛП и платить налоги.