Вслед за другими: Polymetal International окончательно избавилась от российского бизнеса

Производитель драгоценных металлов компания Polymetal International закрыла сделку по продаже российского бизнеса группе Мангазея, бизнесмена Сергея Янчукова. После подписания сделки компания сократила свой чистый внешний долг на 2,20 миллиардов долларов.

Какова сумма сделки

Поэтому, Polymetal International продала свои российские активы за 3,69 миллиарда долларов, учитывая внешний и внутригрупповой долг группы Мангазея, в состав которой входит золотодобытчик в Забайкальском крае Мангазея Майнинг. Акционеры одобрили сделку 7 марта.

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После заключения сделки компания уменьшила чистый внешний долг на 2,20 миллиарда долларов. Она полностью погасила внутригрупповую задолженность на сумму 1,04 миллиарда долларов после учета налогов и получила 300 миллионов долларов после уплаты налогов.

С закрытием сделки нивелированы основные риски, и теперь менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала в мае,

– сказал Виталий Несис, главный исполнительный директор Polymetal.

Российские активы в компании

70% производства Polymetal были вовлечены в российские активы, которые приносили компании большую часть EBITDA - прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений. С целью завершения продажи российских активов, которые подпадают под санкции США, Polymetal International в прошлом году изменила свою регистрацию с Джерси, США, на Казахстан.

Что известно о Polymetal International

Polymetal International входит в десятку крупнейших мировых производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. В портфеле компании десять рудников золота и серебра.

Крупнейший акционер компании – Maaden International Investment из Омана, которому принадлежит 23,9% акций. 75% акций находятся в свободном обращении на бирже МФЦА (AIX) и Московской бирже (MOEX), из которых наибольшая доля (7,45%) принадлежит BlackRock Inc.

Polymetal является вторым крупнейшим производителем золота в Казахстане с главным офисом в Астане и объединяет два производственных актива в стране (Кызыл в Абайской области и Варваринское в Костанайской области), а также крупный проект развития (Иртышский ГМК).