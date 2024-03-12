Яка сума угоди

Відтак, Polymetal International продала свої російські активи за 3,69 мільярда доларів, враховуючи зовнішній та внутрішньогруповий борг групи Мангазея, до складу якої входить золотовидобувач у Забайкальському краї Мангазея Майнінг. Акціонери схвалили угоду 7 березня.

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Після укладення угоди компанія зменшила чистий зовнішній борг на 2,20 мільярдів доларів. Вона повністю погасила внутрішньогрупову заборгованість на суму 1,04 мільярда доларів після врахування податків і отримала 300 мільйонів доларів після сплати податків.

Із закриттям угоди нівельовано основні ризики, і тепер менеджмент планує представити нову стратегію та політику розподілу капіталу у травні,

– сказав Віталій Несіс, головний виконавчий директор Polymetal.

Російські активи в компанії

70% виробництва Polymetal були залучені в російські активи, які приносили компанії більшу частину EBITDA - прибутку до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань. З метою завершення продажу російських активів, які підпадають під санкції США, Polymetal International минулого року змінила свою реєстрацію з Джерсі, США, на Казахстан.

Що відомо про Polymetal International

Polymetal International входить до десятки найбільших світових виробників золота та до п'ятірки найбільших виробників срібла. У портфелі компанії десять копалень золота і срібла.

Зауважте! Найбільший акціонер компанії – Maaden International Investment з Оману, якому належить 23,9% акцій. 75% акцій перебувають у вільному обігу на біржі МФЦА (AIX) та Московській біржі (MOEX), з яких найбільша частка (7,45%) належить BlackRock Inc.

Polymetal є другим найбільшим виробником золота в Казахстані головним офісом в Астані та об'єднує два виробничі активи в країні (Кизил в Абайській області та Варваринське в Костанайській області), а також великий проєкт розвитку (Іртиський ГМК).