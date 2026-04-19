Помощь для бизнеса: какую поддержку оказывает правительство в 2026 году
- Правительство в 2026 году выделяет значительные средства на поддержку украинских производителей, в частности 1,8 миллиарда гривен на компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники.
- Программа "Доступные кредиты 5–7–9%" для аграриев была продлена до 2027 года, а также предоставляются кредиты под 1% для инвестпроектов в зонах боевых действий.
В трудные времена бизнес нуждается в поддержке от правительства. Для этого существуют специальные программы, упрощающие жизнь предприятиям. Также выделяются средства на различные компенсации, поддержки и тому подобное.
Какую помощь предоставляет правительство в 2026 году?
В феврале правительство начало финансирование на текущий год ключевых государственных программ развития реального сектора экономики, о чем сообщили на сайте Минэкономики.
Читайте также Кредит под 0% для подготовки к блэкаутам: как получить деньги на генераторы и не только
Таким образом, в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" правительство предусмотрело такое финансирование:
- 1,8 миллиарда гривен – на частичную компенсацию (25%) стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинских производителей.
- 1 миллиард гривен – на стимулирование развития индустриальных парков.
- 653,1 миллиона гривен – на поддержку реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.
- 1,2 миллиарда гривен – на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги через две программы.
- 700 миллионов гривен для реализации программы "Национальный кэшбек".
- 475 миллиона гривен – на частичную компенсацию бизнесу и коммунальным предприятиям стоимости украинской промышленной техники и оборудования.
Кроме того, государство компенсирует 15% стоимости колесной, строительной, коммунальной и специальной техники, лифтов, энергетического оборудования, станков с ЧПУ, насосных установки, комплектующие для беспилотных систем.
Кроме того, правительство изменило условия программы "Доступные кредиты 5–7–9%" для аграриев. Максимальный срок льготного кредитования был продлен для них до 31 марта 2027 года (ранее – до 31 марта 2026 года).
В частности на Правительственном портале сообщили важные новости для предпринимателей:
- Можно получить кредиты под 1% сроком до 5 лет по программе "5–7–9%" для инвестпроектов в зонах боевых действий.
- Работает механизм страхования имущества от военных рисков - до 30 миллионов гривен компенсации.
- Действуют гранты на восстановление производств – до 16 миллионов грн.
- Микрогранты "Собственное дело" увеличены: до 300 тысяч гривен за одно рабочее место, до 500 тысяч – за два и более.
Обратите внимание! Подать на большинство грантов можно через Дию.
Что еще следует знать о бизнесе?
- Лучшие страны для открытия бизнеса в 2026 году это ОАЭ, Великобритания, Эстония, Канада, Нидерланды, Сингапур и США.
- Также правительство расширило перечень критически важных предприятий в Украине. Принятие постановления позволит обеспечить работу предприятий, которые выполняют важные оборонные задачи и поддерживают деятельность Вооруженных Сил.