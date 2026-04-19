Помощь для бизнеса: какую поддержку оказывает правительство в 2026 году

В трудные времена бизнес нуждается в поддержке от правительства. Для этого существуют специальные программы, упрощающие жизнь предприятиям. Также выделяются средства на различные компенсации, поддержки и тому подобное.

Какую помощь предоставляет правительство в 2026 году?

В феврале правительство начало финансирование на текущий год ключевых государственных программ развития реального сектора экономики, о чем сообщили на сайте Минэкономики.

Таким образом, в рамках политики развития украинских производителей "Сделано в Украине" правительство предусмотрело такое финансирование:

1,8 миллиарда гривен – на частичную компенсацию (25%) стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования украинских производителей.

1 миллиард гривен – на стимулирование развития индустриальных парков.

653,1 миллиона гривен – на поддержку реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

1,2 миллиарда гривен – на поддержку внутреннего спроса на отечественные товары и услуги через две программы.

700 миллионов гривен для реализации программы "Национальный кэшбек".

475 миллиона гривен – на частичную компенсацию бизнесу и коммунальным предприятиям стоимости украинской промышленной техники и оборудования.

Кроме того, государство компенсирует 15% стоимости колесной, строительной, коммунальной и специальной техники, лифтов, энергетического оборудования, станков с ЧПУ, насосных установки, комплектующие для беспилотных систем.

Кроме того, правительство изменило условия программы "Доступные кредиты 5–7–9%" для аграриев. Максимальный срок льготного кредитования был продлен для них до 31 марта 2027 года (ранее – до 31 марта 2026 года).

В частности на Правительственном портале сообщили важные новости для предпринимателей:

Можно получить кредиты под 1% сроком до 5 лет по программе "5–7–9%" для инвестпроектов в зонах боевых действий.

Работает механизм страхования имущества от военных рисков - до 30 миллионов гривен компенсации.

Действуют гранты на восстановление производств – до 16 миллионов грн.

Микрогранты "Собственное дело" увеличены: до 300 тысяч гривен за одно рабочее место, до 500 тысяч – за два и более.

Обратите внимание! Подать на большинство грантов можно через Дию.

