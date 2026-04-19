Яку допомогу надає уряд у 2026 році?
У лютому уряд розпочав фінансування на поточний рік ключових державних програм розвитку реального сектору економіки, про що повідомили на сайті Мінекономіки.
Таким чином, у межах політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні" уряд передбачив таке фінансування:
- 1,8 мільярда гривень – на часткову компенсацію (25%) вартості сільськогосподарської техніки та обладнання українських виробників.
- 1 мільярд гривень – на стимулювання розвитку індустріальних парків.
- 653,1 мільйона гривень – на підтримку реалізації інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.
- 1,2 мільярда гривень – на підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги через дві програми.
- 700 мільйонів гривень для реалізації програми "Національний кешбек".
- 475 мільйона гривень – на часткову компенсацію бізнесу та комунальним підприємствам вартості української промислової техніки та обладнання.
Крім того, держава компенсує 15% вартості колісної, будівельної, комунальної та спеціальної техніки, ліфтів, енергетичного обладнання, верстатів з ЧПК, насосних установки, комплектувальні для безпілотних систем.
Крім того, уряд змінив умови програми "Доступні кредити 5–7–9%" для аграріїв. Максимальний строк пільгового кредитування був продовжений для них до 31 березня 2027 року (раніше – до 31 березня 2026 року).
Зокрема на Урядовому порталі повідомили важливі новини для підприємців:
- Можна отримати кредити під 1% строком до 5 років за програмою "5–7–9%" для інвестпроєктів у зонах бойових дій.
- Працює механізм страхування майна від воєнних ризиків — до 30 мільйонів гривень компенсації.
- Діють гранти на відновлення виробництв – до 16 мільйонів грн.
- Мікрогранти "Власна справа" збільшено: до 300 тисяч гривень за одне робоче місце, до 500 тисяч – за два та більше.
Зауважте! Подати на більшість грантів можна через Дію.
- Також уряд розширив перелік критично важливих підприємств в Україні. Ухвалення постанови дозволить забезпечити роботу підприємств, які виконують важливі оборонні завдання та підтримують діяльність Збройних Сил.